11.09.2025
18:43 11.09.2025
В европейских больницах стремительно распространяется смертоносный грибок
Грибок Candidozyma auris, устойчивый к противогрибковым препаратам, стремительно распространяется в больницах стран Европы, сообщил Европейский центр... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грибок Candidozyma auris, устойчивый к противогрибковым препаратам, стремительно распространяется в больницах стран Европы, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Центр опубликовал в четверг исследование от 2024 года, которое показало, что грибок продолжает распространяться огромными темпами в европейских больницах почти целое десятилетие. "Исследование Candidozyma auris от 2024 года показывает, что распространение грибка продолжает происходить быстрыми темпами. Всего 4012 случаев колонизации или инфекции грибком были обнаружены в странах ЕС и Европейской экономической зоны с 2013 по 2023 год", - говорится в исследовании центра. Согласно организации, с 2020 по 2023 годы число случаев возникновения грибка резко возросло в 18 странах Европы, сообщалось о 1346 случаях возникновения грибка в год. Государствами с самым высоким числом возникновения грибка оказались Испания, Греция, Италия, Румыния и ФРГ. Отмечается, что последние случаи "вспышки" грибка были зафиксированы на Кипре, во Франции и в Германии. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уточняет, что грибок представляет опасность для "пациентов с серьезными заболеваниями", так как может вызывать острые инфекции. Грибок также может быть устойчив к нескольким противогрибковым препаратам, из-за чего инфекции становится сложнее лечить. "Грибок Candidozyma auris связан с высокой смертностью, которая разнится от 29% до 62%", - уточняет центр в своем исследовании.
В европейских больницах стремительно распространяется смертоносный грибок

ЕЦПКЗ: грибок Candidozyma auris стремительно распространяется в больницах Европы

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грибок Candidozyma auris, устойчивый к противогрибковым препаратам, стремительно распространяется в больницах стран Европы, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Центр опубликовал в четверг исследование от 2024 года, которое показало, что грибок продолжает распространяться огромными темпами в европейских больницах почти целое десятилетие.
"Исследование Candidozyma auris от 2024 года показывает, что распространение грибка продолжает происходить быстрыми темпами. Всего 4012 случаев колонизации или инфекции грибком были обнаружены в странах ЕС и Европейской экономической зоны с 2013 по 2023 год", - говорится в исследовании центра.
Согласно организации, с 2020 по 2023 годы число случаев возникновения грибка резко возросло в 18 странах Европы, сообщалось о 1346 случаях возникновения грибка в год. Государствами с самым высоким числом возникновения грибка оказались Испания, Греция, Италия, Румыния и ФРГ. Отмечается, что последние случаи "вспышки" грибка были зафиксированы на Кипре, во Франции и в Германии.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уточняет, что грибок представляет опасность для "пациентов с серьезными заболеваниями", так как может вызывать острые инфекции. Грибок также может быть устойчив к нескольким противогрибковым препаратам, из-за чего инфекции становится сложнее лечить.
"Грибок Candidozyma auris связан с высокой смертностью, которая разнится от 29% до 62%", - уточняет центр в своем исследовании.
