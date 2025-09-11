https://ria.ru/20250911/granitsy-2041190679.html
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвала это примером свободы передвижения по-польски. РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвала это примером свободы передвижения по-польски."Вот, свобода передвижения по- польски", - сказала она журналистам.
