Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
13:43 11.09.2025 (обновлено: 14:30 11.09.2025)
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвала это примером свободы передвижения по-польски.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвала это примером свободы передвижения по-польски."Вот, свобода передвижения по- польски", - сказала она журналистам.
Польша, Белоруссия
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией

Захарова назвала закрытие Польшей границы свободой передвижения по-польски

Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвала это примером свободы передвижения по-польски.
"Вот, свобода передвижения по- польски", - сказала она журналистам.
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
