В ГД внесли проект, регулирующий отмену автобусных маршрутов - РИА Новости, 11.09.2025
13:32 11.09.2025
В ГД внесли проект, регулирующий отмену автобусных маршрутов
В ГД внесли проект, регулирующий отмену автобусных маршрутов
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении запрета на отмену маршрутов регулярных перевозок без предварительного обсуждения с жителями, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Георгий Арапов, Александр Демин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев. Инициативой предлагается внести изменения в изменения в статью 12 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". "Предлагается законодательно установить запрет на отмену маршрутов регулярных перевозок без предварительного обсуждения с жителями. Уполномоченный орган местного самоуправления, принимающий решение об отмене маршрута (администрация соответствующего городского поселения, городского округа или муниципального округа), должен заблаговременно организовать открытое обсуждение данного намерения с участием жителей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что в последние годы во многих регионах наблюдается негативная тенденция: муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок отменяются или сокращаются без предварительного обсуждения с гражданами, органы местного самоуправления часто принимают решения об оптимизации маршрутной сети, исходя только из экономических показателей. "Действующее законодательство не предусматривает обязательного согласования или публичного обсуждения подобных решений с гражданами, поэтому они нередко становятся неожиданными для жителей и ведут к резкому ухудшению транспортной доступности в отдельных районах", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что отмена транспортного маршрута без учета мнения граждан напрямую затрагивает их интересы и вызывает недовольство, особенно страдают уязвимые категории граждан: пожилые люди, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми — для них исчезновение привычного маршрута означает потерю удобной и иногда единственной связи с социально значимыми объектами (поликлиниками, школами, МФЦ). "Отсутствие механизма заблаговременного публичного обсуждения подобных вопросов подрывает доверие граждан к органам власти, так как решения принимаются непрозрачно и без учёта общественных интересов", - говорится в пояснительной записке. В документе также подчеркивается, что основной формой обсуждения должно стать очное собрание жителей — это позволит вовлечь максимально широкий круг граждан, в том числе пожилых людей, дополнительно могут использоваться и другие механизмы сбора мнений, например, интернет-опросы на сайте органа местного самоуправления до проведения слушаний, чтобы собрать данные о количестве граждан, одобряющих отмену маршрута. "Такой механизм позволит находить компромиссные решения, сохраняющие баланс между экономической целесообразностью и интересами жителей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
россия
общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
ОбществоРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
loader
