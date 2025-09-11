Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта
Депутат Шеремет заявил, что Трамп делает поспешные заявления о России
Президент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления, обвиняя Россию в затягивании украинского военного конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла", - сказал Шеремет.
По его словам, именно украинская сторона тормозит все мирные инициативы, так как не готова идти на компромиссы и к конструктивному диалогу, пытаясь выторговать паузу для перевооружения и накопления новых сил, чтобы затем снова "развязать кровопролитный конфликт у границ России".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.