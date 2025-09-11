Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта - РИА Новости, 11.09.2025
07:03 11.09.2025
Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта
Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта - РИА Новости, 11.09.2025
Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта
Президент США Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления, обвиняя Россию в затягивании украинского военного конфликта, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
михаил шеремет
сергей лавров
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления, обвиняя Россию в затягивании украинского военного конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине. "К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла", - сказал Шеремет. По его словам, именно украинская сторона тормозит все мирные инициативы, так как не готова идти на компромиссы и к конструктивному диалогу, пытаясь выторговать паузу для перевооружения и накопления новых сил, чтобы затем снова "развязать кровопролитный конфликт у границ России". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, михаил шеремет, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал поспешными слова Трампа о затягивании конфликта

Депутат Шеремет заявил, что Трамп делает поспешные заявления о России

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления, обвиняя Россию в затягивании украинского военного конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине.
"К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла", - сказал Шеремет.
По его словам, именно украинская сторона тормозит все мирные инициативы, так как не готова идти на компромиссы и к конструктивному диалогу, пытаясь выторговать паузу для перевооружения и накопления новых сил, чтобы затем снова "развязать кровопролитный конфликт у границ России".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
