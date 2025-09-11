https://ria.ru/20250911/gosdolg-2041046024.html

"Вас предупреждали": Индия скинула госдолг США

В Нью-Дели сократили активы в казначейских обязательствах США и увеличили долю золота. Аналитики связывают это с объективной стратегией диверсификации валютных... РИА Новости, 11.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891962267_0:104:3046:1818_1920x0_80_0_0_3e78e7269c2878a9c27ce13f5c09fe74.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Елена Савельева. В Нью-Дели сократили активы в казначейских обязательствах США и увеличили долю золота. Аналитики связывают это с объективной стратегией диверсификации валютных резервов, но не только. Тут и реакция на внешнеторговую политику Вашингтона. Впрочем, снижение вложений в американский долг — общемировой тренд. Почему избавляются от трежерис — в материале РИА Новости.Больше золотаГод назад у Индии американских гособлигаций было на 242 миллиарда долларов. Теперь — на 227. Зато золотой запас Резервный банк пополнил на 39,22 тонны — до 880 тысяч тонн.Общие золотовалютные резервы страны — 690 миллиардов долларов. Скидывая трежерис, Нью-Дели диверсифицирует ЗВР. К тому же в периоды глобальной геополитической нестабильности драгметаллу всегда отдают предпочтение. Это долгосрочный инструмент защиты от ценовой волатильности.А котировки золота соответствующие — держатся вблизи рекордных 3600 долларов за унцию."Защититься от доллара"Государственные облигации США — по-прежнему безрисковый актив с наивысшей степенью ликвидности, доллар — главная резервная валюта мира. Но полагаться исключительно на них после прецедента с заморозкой половины резервов России небезопасно.Многие центробанки пересмотрели структуру ЗВР: меньше долгосрочных казначейских бумаг Соединенных Штатов, больше золота и — у ряда регуляторов — смещение в сторону активов вне американской юрисдикции."Драгметаллы, и в первую очередь золото, не подвержены санкционным рискам. Кроме того, фискальная траектория США с высокими дефицитами и повышенной премией за срок делает длинные гособлигации более волатильными для балансов центробанков, чем это было раньше", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Растущие кредитные риски Штатов тоже учитываются. Дефицит бюджета и усиливающаяся критика долговой политики Вашингтона подрывают доверие к доллару, побуждая искать альтернативные варианты вложений, добавляет завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Реакция на пошлиныРешение индийского регулятора, по мнению аналитиков, может быть связано и с торговым давлением со стороны США.Напомним: в августе Дональд Трамп установил дополнительные пошлины для Нью-Дели в размере 25 процентов за покупку российской нефти, а к концу месяца таможенные сборы на индийский импорт выросли до 50 процентов. Надо сказать, в Нью-Дели заняли жесткую позицию: от сотрудничества с Москвой не отказались.Это немало удивило Вашингтон. "Они не сдаются", — констатировал старший советник американского президента по торговле Питер Наварро.Индийско-американские отношения явно ухудшились. Торгово-политическая неопределенность повышает цену ошибок в управлении резервами, отмечает Шатов."Столкнувшись с таким давлением, Индия четко обозначила свою позицию на стороне Глобального Юга и Востока, где ее экономический вес куда существеннее, чем на Западе", — подчеркивает Фрумина.Смена стратегии Диверсификация национальных резервов за пределами долларовых активов — общемировой тренд, указывают экономисты. В частности, к подобным корректировкам прибегли Япония, Великобритания и Китай — тройка крупнейших держателей американского долга.Для резервных банков развивающихся стран такая стратегия особенно актуальна. Россия уходила из трежерис с 2018-го. Сейчас у Москвы их — на мизерные 36 миллионов долларов.Китай сократил долю казначейских облигаций США в своих ЗВР до 15-летнего минимума — 759 миллиардов долларов.В теории Пекин мог бы сбросить много американских бумаг в качестве ответа на тарифные барьеры, что вызвало бы хаос на рынке и ударило по доллару. Но, разумеется, этого не произойдет: открытое противостояние с Вашингтоном китайцам ни к чему. Тем не менее в их руках — мощный рычаг влияния.Здесь также речь идет о смене стратегии: часть резервов перераспределяется в ущерб трежерис и в пользу золота, указывает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird.В результате Россия, Китай и Индия повышают собственную финансовую устойчивость в условиях санкций, торговых войн и снижают риски ограничения доступа к долларовым активам.

