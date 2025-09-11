Рейтинг@Mail.ru
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"
Ставропольский край
 
19:45 11.09.2025
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья" - РИА Новости, 11.09.2025
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"
На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их... РИА Новости, 11.09.2025
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их семей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии. "Система поддержки участников СВО выстроена в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставил президент. Сегодня на Ставрополье поддержка проводится на системном уровне, каждый на своем месте понимает свою ответственность", – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства. Губернатор также рассказал о реализации кадровой программы "Герои Ставрополья", в ее рамках проходят обучение около четырех десятков участников и ветеранов спецоперации. Обучение должно завершиться до конца года, по его результатам они будут трудоустроены в муниципальные или краевые органы власти. Сейчас участники программы осваивают финансовый анализ, бюджетное планирование, государственное и муниципальное управление и другие направления. Теория чередуется со стажировкой в органах власти. "Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни. При этом даже необязательно во власти, но и в бизнесе. Тем более, что у нас действует ряд программ поддержки как для тех, кто только начинает бизнес, так и для тех, кто хочет развить действующий. Кроме того, в будущем году планируем до 20% соцконтрактов адресовать участникам СВО или членам их семей", – уточнил Владимиров. Кроме того, более 60 участников и ветеранов СВО стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут на Ставрополье с 12 по 14 сентября.
ставропольский край
Новости
владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"

Около 40 ветеранов СВО учатся по программе "Герои Ставрополья"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их семей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии.
"Система поддержки участников СВО выстроена в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставил президент. Сегодня на Ставрополье поддержка проводится на системном уровне, каждый на своем месте понимает свою ответственность", – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства.
Губернатор также рассказал о реализации кадровой программы "Герои Ставрополья", в ее рамках проходят обучение около четырех десятков участников и ветеранов спецоперации. Обучение должно завершиться до конца года, по его результатам они будут трудоустроены в муниципальные или краевые органы власти. Сейчас участники программы осваивают финансовый анализ, бюджетное планирование, государственное и муниципальное управление и другие направления. Теория чередуется со стажировкой в органах власти.
"Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни. При этом даже необязательно во власти, но и в бизнесе. Тем более, что у нас действует ряд программ поддержки как для тех, кто только начинает бизнес, так и для тех, кто хочет развить действующий. Кроме того, в будущем году планируем до 20% соцконтрактов адресовать участникам СВО или членам их семей", – уточнил Владимиров.
Кроме того, более 60 участников и ветеранов СВО стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут на Ставрополье с 12 по 14 сентября.
Фестиваль Студенческая весна - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Владимиров: Ставрополье примет фестиваль "Студенческая весна"
8 сентября, 17:24
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
