Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их семей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии. "Система поддержки участников СВО выстроена в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставил президент. Сегодня на Ставрополье поддержка проводится на системном уровне, каждый на своем месте понимает свою ответственность", – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства. Губернатор также рассказал о реализации кадровой программы "Герои Ставрополья", в ее рамках проходят обучение около четырех десятков участников и ветеранов спецоперации. Обучение должно завершиться до конца года, по его результатам они будут трудоустроены в муниципальные или краевые органы власти. Сейчас участники программы осваивают финансовый анализ, бюджетное планирование, государственное и муниципальное управление и другие направления. Теория чередуется со стажировкой в органах власти. "Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни. При этом даже необязательно во власти, но и в бизнесе. Тем более, что у нас действует ряд программ поддержки как для тех, кто только начинает бизнес, так и для тех, кто хочет развить действующий. Кроме того, в будущем году планируем до 20% соцконтрактов адресовать участникам СВО или членам их семей", – уточнил Владимиров. Кроме того, более 60 участников и ветеранов СВО стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут на Ставрополье с 12 по 14 сентября.
