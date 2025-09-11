https://ria.ru/20250911/geroi--2041304357.html

Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"

Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья" - РИА Новости, 11.09.2025

Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"

На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:45:00+03:00

2025-09-11T19:45:00+03:00

2025-09-11T19:45:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068781_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f7b0043d068b40e38cfad6805fa2bd00.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На Ставрополье выстроена комплексная система поддержки участников СВО, которая при необходимости корректируется в соответствии с запросами бойцов и членов их семей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии. "Система поддержки участников СВО выстроена в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставил президент. Сегодня на Ставрополье поддержка проводится на системном уровне, каждый на своем месте понимает свою ответственность", – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства. Губернатор также рассказал о реализации кадровой программы "Герои Ставрополья", в ее рамках проходят обучение около четырех десятков участников и ветеранов спецоперации. Обучение должно завершиться до конца года, по его результатам они будут трудоустроены в муниципальные или краевые органы власти. Сейчас участники программы осваивают финансовый анализ, бюджетное планирование, государственное и муниципальное управление и другие направления. Теория чередуется со стажировкой в органах власти. "Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни. При этом даже необязательно во власти, но и в бизнесе. Тем более, что у нас действует ряд программ поддержки как для тех, кто только начинает бизнес, так и для тех, кто хочет развить действующий. Кроме того, в будущем году планируем до 20% соцконтрактов адресовать участникам СВО или членам их семей", – уточнил Владимиров. Кроме того, более 60 участников и ветеранов СВО стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут на Ставрополье с 12 по 14 сентября.

https://ria.ru/20250908/vladimirov-2040492790.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир владимиров, ставропольский край