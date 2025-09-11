https://ria.ru/20250911/germaniya-2041275744.html

Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО - РИА Новости, 11.09.2025

Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

ФРГ усилит военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с БПЛА в Польше, заявил представитель правительства республики Штефан Корнелиус.

2025-09-11T18:13:00+03:00

2025-09-11T18:13:00+03:00

2025-09-11T21:45:00+03:00

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. ФРГ усилит военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с БПЛА в Польше, заявил представитель правительства республики Штефан Корнелиус."Правительство Германии в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши со стороны России усилит участие на восточной границе НАТО", — сказал он журналистам.Под этим предлогом кабинет министров также собирается усилить поддержку Украины и будет добиваться быстрого принятия в Евросоюзе 19-го пакета санкций против России.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

2025

