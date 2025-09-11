Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
16:54 11.09.2025 (обновлено: 17:40 11.09.2025)
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета
2025-09-11T16:54:00+03:00
2025-09-11T17:40:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета Telegraph. "Команда диверсантов &lt;...&gt; наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез ее в Германию (после совершения теракта. — Прим. ред.), и, по счастливой случайности, его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения", — говорится в материале. Немецкие следователи нашли водителя этого автомобиля и получили от него описание пассажиров. Подозреваемые использовали при въезде в ФРГ поддельные паспорта, но снимки с камер на границе позволили силовикам сопоставить их с полученными данными и идентифицировать преступников, указывается в статье.Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей. По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета Telegraph.
"Команда диверсантов <...> наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез ее в Германию (после совершения теракта. — Прим. ред.), и, по счастливой случайности, его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения", — говорится в материале.
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ
Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
15:26
15:26
Немецкие следователи нашли водителя этого автомобиля и получили от него описание пассажиров. Подозреваемые использовали при въезде в ФРГ поддельные паспорта, но снимки с камер на границе позволили силовикам сопоставить их с полученными данными и идентифицировать преступников, указывается в статье.
Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
9 сентября, 14:11
9 сентября, 14:11

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы из США во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-глава Белого дома Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.
Николай Патрушев
"Северные потоки" подорвала команда с опытом работы, считает Патрушев
7 сентября, 16:22
7 сентября, 16:22

Арест предполагаемого организатора диверсий

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"
27 августа, 05:14
27 августа, 05:14
 
