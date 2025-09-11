СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
Telegraph: подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нашли благодаря камере
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета Telegraph.
"Команда диверсантов <...> наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез ее в Германию (после совершения теракта. — Прим. ред.), и, по счастливой случайности, его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения", — говорится в материале.
Немецкие следователи нашли водителя этого автомобиля и получили от него описание пассажиров. Подозреваемые использовали при въезде в ФРГ поддельные паспорта, но снимки с камер на границе позволили силовикам сопоставить их с полученными данными и идентифицировать преступников, указывается в статье.
Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы из США во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-глава Белого дома Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.
Арест предполагаемого организатора диверсий
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"
27 августа, 05:14