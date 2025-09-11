https://ria.ru/20250911/germanija-2041248056.html

СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет газета Telegraph. "Команда диверсантов <...> наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез ее в Германию (после совершения теракта. — Прим. ред.), и, по счастливой случайности, его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения", — говорится в материале. Немецкие следователи нашли водителя этого автомобиля и получили от него описание пассажиров. Подозреваемые использовали при въезде в ФРГ поддельные паспорта, но снимки с камер на границе позволили силовикам сопоставить их с полученными данными и идентифицировать преступников, указывается в статье.Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей. По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.

