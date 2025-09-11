Рейтинг@Mail.ru
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/germanija-2041205559.html
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 11.09.2025
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения
Масштабная проверка систем оповещения прошла в Германии, на смартфоны жителей поступили тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:32:00+03:00
2025-09-11T14:32:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения прошла в Германии, на смартфоны жителей поступили тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах прозвучали сирены воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. Сигналы тревоги раздались в 11 часов по местному времени (12.00 мск - ред.), однако их можно было услышать далеко не везде. Так, например, в Киле, что на севере Германии, тревогу было почти не слышно, вместо нее раздался короткий, звуковой сигнал, лишь отдаленно напоминающий "тревогу". Тем не менее, на смартфоны жителей поступило сообщение "Экстренный сигнал тревоги", которое сопровождалось пронзительным сигналом. Сообщение было направлено федеральным ведомством ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах. Проверка проходила в рамках ежегодного Дня оповещения, который устраивается властями Германии каждый второй четверг сентября. В этот день тестируются системы, которые должны сработать в случае реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны всеми возможными каналами: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое звуковое оповещение. Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о планах выделить 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия. Эта программа может стать самой крупной за последние десятилетия, сообщала газета Bild. ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, проводить больше кризисных учений, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.
https://ria.ru/20250523/germaniya-2018706959.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, александр добриндт, bild
В мире, Германия, Александр Добриндт, Bild
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения

Масштабная проверка систем оповещения прошла в ФРГ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения прошла в Германии, на смартфоны жителей поступили тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах прозвучали сирены воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
Сигналы тревоги раздались в 11 часов по местному времени (12.00 мск - ред.), однако их можно было услышать далеко не везде. Так, например, в Киле, что на севере Германии, тревогу было почти не слышно, вместо нее раздался короткий, звуковой сигнал, лишь отдаленно напоминающий "тревогу".
Тем не менее, на смартфоны жителей поступило сообщение "Экстренный сигнал тревоги", которое сопровождалось пронзительным сигналом. Сообщение было направлено федеральным ведомством ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах.
Проверка проходила в рамках ежегодного Дня оповещения, который устраивается властями Германии каждый второй четверг сентября. В этот день тестируются системы, которые должны сработать в случае реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны всеми возможными каналами: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое звуковое оповещение.
Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о планах выделить 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия.
Эта программа может стать самой крупной за последние десятилетия, сообщала газета Bild. ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, проводить больше кризисных учений, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Школы в пяти федеральных землях Германии получили письма с угрозами
23 мая, 15:37
 
В миреГерманияАлександр ДобриндтBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала