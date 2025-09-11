https://ria.ru/20250911/germanija-2041205559.html

В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения

В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения

БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения прошла в Германии, на смартфоны жителей поступили тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах прозвучали сирены воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. Сигналы тревоги раздались в 11 часов по местному времени (12.00 мск - ред.), однако их можно было услышать далеко не везде. Так, например, в Киле, что на севере Германии, тревогу было почти не слышно, вместо нее раздался короткий, звуковой сигнал, лишь отдаленно напоминающий "тревогу". Тем не менее, на смартфоны жителей поступило сообщение "Экстренный сигнал тревоги", которое сопровождалось пронзительным сигналом. Сообщение было направлено федеральным ведомством ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах. Проверка проходила в рамках ежегодного Дня оповещения, который устраивается властями Германии каждый второй четверг сентября. В этот день тестируются системы, которые должны сработать в случае реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны всеми возможными каналами: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое звуковое оповещение. Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о планах выделить 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия. Эта программа может стать самой крупной за последние десятилетия, сообщала газета Bild. ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, проводить больше кризисных учений, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.

