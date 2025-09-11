Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал ответил на вопрос о выводе войск из-за рубежа - РИА Новости, 11.09.2025
17:58 11.09.2025
Американский генерал ответил на вопрос о выводе войск из-за рубежа
Американский генерал ответил на вопрос о выводе войск из-за рубежа
в мире
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
дональд трамп
кароль навроцкий
пит хегсет
нато
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат на пост заместителя председателя Комитета начальников штабов США генерал Кристофер Махони заявил на слушаниях в сенате, что ему ничего не известно о планах Вашингтона по выводу американских войск из различных регионов мира. "Я не располагаю сведениями о политике, которая могла бы привести к такому решению", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выводе войск с восточного фланга НАТО, Корейского полуострова и с Ближнего Востока. Американское военное присутствие в этих регионах "имеет критическое значение", подчеркнул генерал, отметив необходимость сохранять баланс с союзниками и партнёрами. В начале сентября президент США Дональд Трамп на встрече с польским лидером Каролем Навроцким говорил о возможности вывода войск из ряда стран, но подчеркнул, что такой вариант никогда не рассматривался в отношении Польши. Сейчас в этой стране размещено около 10 тысяч американских военных. Ранее, в феврале, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие вооружённых сил на европейском континенте остаётся важным, однако добавил, что оно не может быть "вечным".
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
в мире, сша, вашингтон (штат), корейский полуостров, дональд трамп, кароль навроцкий, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Корейский полуостров, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат на пост заместителя председателя Комитета начальников штабов США генерал Кристофер Махони заявил на слушаниях в сенате, что ему ничего не известно о планах Вашингтона по выводу американских войск из различных регионов мира.
"Я не располагаю сведениями о политике, которая могла бы привести к такому решению", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выводе войск с восточного фланга НАТО, Корейского полуострова и с Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп заверил Навроцкого, что оставит в Польше американские войска
Вчера, 09:33
Американское военное присутствие в этих регионах "имеет критическое значение", подчеркнул генерал, отметив необходимость сохранять баланс с союзниками и партнёрами.
В начале сентября президент США Дональд Трамп на встрече с польским лидером Каролем Навроцким говорил о возможности вывода войск из ряда стран, но подчеркнул, что такой вариант никогда не рассматривался в отношении Польши. Сейчас в этой стране размещено около 10 тысяч американских военных.
Ранее, в феврале, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие вооружённых сил на европейском континенте остаётся важным, однако добавил, что оно не может быть "вечным".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Европе призвали отказаться от идеи отправки войск на Украину, пишут СМИ
Вчера, 17:05
 
В миреСШАВашингтон (штат)Корейский полуостровДональд ТрампКароль НавроцкийПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
