Американский генерал ответил на вопрос о выводе войск из-за рубежа
2025-09-11T17:58:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
дональд трамп
кароль навроцкий
пит хегсет
нато
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат на пост заместителя председателя Комитета начальников штабов США генерал Кристофер Махони заявил на слушаниях в сенате, что ему ничего не известно о планах Вашингтона по выводу американских войск из различных регионов мира. "Я не располагаю сведениями о политике, которая могла бы привести к такому решению", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выводе войск с восточного фланга НАТО, Корейского полуострова и с Ближнего Востока. Американское военное присутствие в этих регионах "имеет критическое значение", подчеркнул генерал, отметив необходимость сохранять баланс с союзниками и партнёрами. В начале сентября президент США Дональд Трамп на встрече с польским лидером Каролем Навроцким говорил о возможности вывода войск из ряда стран, но подчеркнул, что такой вариант никогда не рассматривался в отношении Польши. Сейчас в этой стране размещено около 10 тысяч американских военных. Ранее, в феврале, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие вооружённых сил на европейском континенте остаётся важным, однако добавил, что оно не может быть "вечным".
