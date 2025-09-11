https://ria.ru/20250911/gaza-2041216905.html
Более 70 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
Более 70 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки - РИА Новости, 11.09.2025
Более 70 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
Более 70 погибших и 356 раненых поступили за последние сутки в больницы сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения в четверг.
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более 70 погибших и 356 раненых поступили за последние сутки в больницы сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения в четверг. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 72 погибших и 356 раненых", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В заявлении отмечается, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 64 718, 163 859 человек ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года составило 12 170, при этом ранены 51 818 человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Более 70 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
