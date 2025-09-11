Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе - РИА Новости, 11.09.2025
03:41 11.09.2025
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе - РИА Новости, 11.09.2025
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T03:41:00+03:00
2025-09-11T03:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х. Ранее армия Израиля начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС. "ВОЗ потрясена последним распоряжением об эвакуации, требующим переселения миллиона человек из города Газа в так называемую "гуманитарную зону" на юге, обозначенную Израилем. Обращаемся к населению Газы: ВОЗ и партнёры остаются в городе Газа", - написал Гебрейесус. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
израиль
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе

ВОЗ останется в Газе, несмотря на планы Израиля взять город под контроль

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х.
Ранее армия Израиля начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС.
"ВОЗ потрясена последним распоряжением об эвакуации, требующим переселения миллиона человек из города Газа в так называемую "гуманитарную зону" на юге, обозначенную Израилем. Обращаемся к населению Газы: ВОЗ и партнёры остаются в городе Газа", - написал Гебрейесус.
В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
В миреИзраильТедрос Адханом ГебрейесусБиньямин НетаньяхуВОЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
