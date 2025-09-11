https://ria.ru/20250911/gaza-2041088724.html

Сотрудники ВОЗ останутся в Газе

Сотрудники ВОЗ останутся в Газе - РИА Новости, 11.09.2025

Сотрудники ВОЗ останутся в Газе

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T03:41:00+03:00

2025-09-11T03:41:00+03:00

2025-09-11T03:41:00+03:00

в мире

израиль

тедрос адханом гебрейесус

биньямин нетаньяху

воз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х. Ранее армия Израиля начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС. "ВОЗ потрясена последним распоряжением об эвакуации, требующим переселения миллиона человек из города Газа в так называемую "гуманитарную зону" на юге, обозначенную Израилем. Обращаемся к населению Газы: ВОЗ и партнёры остаются в городе Газа", - написал Гебрейесус. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.

https://ria.ru/20250910/vrach-2041022821.html

https://ria.ru/20250910/gaza-2040926598.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тедрос адханом гебрейесус, биньямин нетаньяху, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году