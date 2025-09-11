https://ria.ru/20250911/gaza-2041088724.html
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе
Сотрудники ВОЗ останутся в Газе
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения останутся в городе Газа, несмотря на планы Израиля взять его под контроль, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х. Ранее армия Израиля начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС. "ВОЗ потрясена последним распоряжением об эвакуации, требующим переселения миллиона человек из города Газа в так называемую "гуманитарную зону" на юге, обозначенную Израилем. Обращаемся к населению Газы: ВОЗ и партнёры остаются в городе Газа", - написал Гебрейесус. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
