Строительство современного центра единоборств началось в Гаврилов-Яме

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Строительство современного центра единоборств началось в городе Гаврилов-Ям Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Гаврилов-Яме началось строительство современного центра единоборств. Работы идут по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Объем финансирования составляет 210 миллионов рублей. Создание этого объекта – часть системной работы по развитию спортивной инфраструктуры региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что такие проекты меняют качество жизни в малых городах и округах, обеспечивая равные возможности для занятий спортом для всех жителей Ярославской области. По словам губернатора, уже подготовлена площадка под строительство, завершено погружение свай, ведется устройство фундамента. В современном двухэтажном здании разместятся два универсальных зала, для спортивной борьбы и для самбо. Центр сможет принимать более 250 спортсменов ежедневно и станет площадкой для тренировок, соревнований регионального уровня и массовых мероприятий. Как сообщает областное правительство, в настоящее время в рамках реализации в регионе программы "Комплексное развитие сельских территорий" также строят физкультурные комплексы в Любиме и в Новом Некоузе, ремонтируют спортшколу в Переславле-Залесском. А в целом по разным программам работы идут примерно на 10 спортивных объектах. "Это рекордное количество. Такой большой спортивной стройки в регионе не было много лет", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

