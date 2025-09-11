Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ
Figaro: в парламенте Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет
Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на отчет депутатов.
Комиссия была образована в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok на несовершеннолетних, по итогам она должна была составить отчёт с рекомендациями правительству.
"Две первые рекомендации отчета являются безоговорочными: запретить социальные сети для детей младше 15 лет на уровне ЕС или, если не выйдет, на уровне Франции", - сообщает газета.
Эти меры призваны обезопасить детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к самоубийству и нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского содержания, пишет издание.
По словам докладчицы комиссии, депутата Лоры Миллер, для обеспечения запрета на использование соцсети детьми до 15 лет Франция намерена начать использовать в пилотном режиме с 2026 года новое программное обеспечение ЕС, позволяющее проводить проверку возраста пользователей.
Среди остальных мер, предлагаемых комиссией, фигурируют также улучшение подготовки медицинских сотрудников, работающих с детьми, активизация работы с молодежью со стороны минобразования, а также повышение информированности родителей об угрозах со стороны соцсетей.
Рекомендации комиссии основаны на информации от психиатров, социологов, блогеров, родственников детей, подвергшихся негативному влиянию соцсетей, политиков и ИТ-экспертов, пишет газета.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.