Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
12:33 11.09.2025
Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на отчет депутатов. Комиссия была образована в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok на несовершеннолетних, по итогам она должна была составить отчёт с рекомендациями правительству. "Две первые рекомендации отчета являются безоговорочными: запретить социальные сети для детей младше 15 лет на уровне ЕС или, если не выйдет, на уровне Франции", - сообщает газета. Эти меры призваны обезопасить детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к самоубийству и нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского содержания, пишет издание. По словам докладчицы комиссии, депутата Лоры Миллер, для обеспечения запрета на использование соцсети детьми до 15 лет Франция намерена начать использовать в пилотном режиме с 2026 года новое программное обеспечение ЕС, позволяющее проводить проверку возраста пользователей. Среди остальных мер, предлагаемых комиссией, фигурируют также улучшение подготовки медицинских сотрудников, работающих с детьми, активизация работы с молодежью со стороны минобразования, а также повышение информированности родителей об угрозах со стороны соцсетей. Рекомендации комиссии основаны на информации от психиатров, социологов, блогеров, родственников детей, подвергшихся негативному влиянию соцсетей, политиков и ИТ-экспертов, пишет газета. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
2025
© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на отчет депутатов.
Комиссия была образована в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok на несовершеннолетних, по итогам она должна была составить отчёт с рекомендациями правительству.
Франция готовится к гражданской войне
08:00
"Две первые рекомендации отчета являются безоговорочными: запретить социальные сети для детей младше 15 лет на уровне ЕС или, если не выйдет, на уровне Франции", - сообщает газета.
Эти меры призваны обезопасить детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к самоубийству и нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского содержания, пишет издание.
По словам докладчицы комиссии, депутата Лоры Миллер, для обеспечения запрета на использование соцсети детьми до 15 лет Франция намерена начать использовать в пилотном режиме с 2026 года новое программное обеспечение ЕС, позволяющее проводить проверку возраста пользователей.
Среди остальных мер, предлагаемых комиссией, фигурируют также улучшение подготовки медицинских сотрудников, работающих с детьми, активизация работы с молодежью со стороны минобразования, а также повышение информированности родителей об угрозах со стороны соцсетей.
Рекомендации комиссии основаны на информации от психиатров, социологов, блогеров, родственников детей, подвергшихся негативному влиянию соцсетей, политиков и ИТ-экспертов, пишет газета.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции
