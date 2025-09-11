https://ria.ru/20250911/frantsija-2041167210.html

Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ

Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025

Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ

Профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:33:00+03:00

2025-09-11T12:33:00+03:00

2025-09-11T12:33:00+03:00

в мире

франция

габриэль атталь

эммануэль макрон

евросоюз

tiktok

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на отчет депутатов. Комиссия была образована в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok на несовершеннолетних, по итогам она должна была составить отчёт с рекомендациями правительству. "Две первые рекомендации отчета являются безоговорочными: запретить социальные сети для детей младше 15 лет на уровне ЕС или, если не выйдет, на уровне Франции", - сообщает газета. Эти меры призваны обезопасить детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к самоубийству и нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского содержания, пишет издание. По словам докладчицы комиссии, депутата Лоры Миллер, для обеспечения запрета на использование соцсети детьми до 15 лет Франция намерена начать использовать в пилотном режиме с 2026 года новое программное обеспечение ЕС, позволяющее проводить проверку возраста пользователей. Среди остальных мер, предлагаемых комиссией, фигурируют также улучшение подготовки медицинских сотрудников, работающих с детьми, активизация работы с молодежью со стороны минобразования, а также повышение информированности родителей об угрозах со стороны соцсетей. Рекомендации комиссии основаны на информации от психиатров, социологов, блогеров, родственников детей, подвергшихся негативному влиянию соцсетей, политиков и ИТ-экспертов, пишет газета. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.

https://ria.ru/20250911/frantsiya-2041064910.html

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041062937.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, евросоюз, tiktok