В Европе призвали отказаться от идеи отправки войск на Украину, пишут СМИ
17:05 11.09.2025
В Европе призвали отказаться от идеи отправки войск на Украину, пишут СМИ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Европе считают, что на фоне нежелания американского президента Дональда Трампа обсуждать содействие силам, которые могут быть отправлены на Украину, нужно отойти от обсуждения подобной гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников. Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках этого мероприятия состоялся разговор с Трампом. "В условиях, когда Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами на прошлой неделе отказался обсуждать американский вклад в любые такие гарантии безопасности (связанные с отправкой войск - ред.), настало время снизить интенсивность разговоров об этом и вместо этого сосредоточиться на обеспечении Украины необходимым ей оружием", - говорится в публикации. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
В Европе призвали отказаться от идеи отправки войск на Украину, пишут СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Европе считают, что на фоне нежелания американского президента Дональда Трампа обсуждать содействие силам, которые могут быть отправлены на Украину, нужно отойти от обсуждения подобной гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках этого мероприятия состоялся разговор с Трампом.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Британия готова поддержать дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше
16:59
"В условиях, когда Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами на прошлой неделе отказался обсуждать американский вклад в любые такие гарантии безопасности (связанные с отправкой войск - ред.), настало время снизить интенсивность разговоров об этом и вместо этого сосредоточиться на обеспечении Украины необходимым ей оружием", - говорится в публикации.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
Вчера, 02:21
 
