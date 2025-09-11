Рейтинг@Mail.ru
Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе
11:25 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/evrokomissija-2041143811.html
Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе
Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе - РИА Новости, 11.09.2025
Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия под ее руководством сделала "гораздо больше" для... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:25:00+03:00
2025-09-11T11:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
МАДРИД, 11 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия под ее руководством сделала "гораздо больше" для прекращения войны в Газе, чем при ее предшественнике Жозепе Борреле, однако подчеркнула, что усилия ЕС недостаточны. "Я добилась в этом вопросе большего, чем мои предшественники… От комиссии не исходило никаких инициатив, когда Боррель был вице-президентом", - сказала она в беседе с рядом журналистов, в том числе из новостного агентства EFE. Она отметила, что при ее мандате был пересмотрен договор о партнерстве ЕС с Израилем, введены ограничения для международных НКО и удалось частично восстановить поставки гуманитарной помощи в Газу после блокады. Каллас выступила при этом с утверждением, что главная проблема - отсутствие единогласия среди стран ЕС, так как все решения по внешней политике должны приниматься консенсусом. Она заявила о необходимости перехода к решениям большинством голосов. По ее словам, ЕС является самым активным международным игроком в защите прав палестинцев, "но этого всё еще недостаточно". Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за того, что США твердо поддерживают действия израильских властей. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе

Каллас: нынешняя ЕК сделала больше для прекращения войны в Газе, чем при Борреле

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МАДРИД, 11 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия под ее руководством сделала "гораздо больше" для прекращения войны в Газе, чем при ее предшественнике Жозепе Борреле, однако подчеркнула, что усилия ЕС недостаточны.
"Я добилась в этом вопросе большего, чем мои предшественники… От комиссии не исходило никаких инициатив, когда Боррель был вице-президентом", - сказала она в беседе с рядом журналистов, в том числе из новостного агентства EFE.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля
12 августа 2024, 01:07
Она отметила, что при ее мандате был пересмотрен договор о партнерстве ЕС с Израилем, введены ограничения для международных НКО и удалось частично восстановить поставки гуманитарной помощи в Газу после блокады.
Каллас выступила при этом с утверждением, что главная проблема - отсутствие единогласия среди стран ЕС, так как все решения по внешней политике должны приниматься консенсусом. Она заявила о необходимости перехода к решениям большинством голосов. По ее словам, ЕС является самым активным международным игроком в защите прав палестинцев, "но этого всё еще недостаточно". Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за того, что США твердо поддерживают действия израильских властей.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля
12 ноября 2024, 12:49
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
23 июня, 22:14
 
В миреИзраильСШАКатарКайя КалласБиньямин НетаньяхуЖозеп БоррельЕвросоюзХАМАСЕврокомиссия
 
 
