Каллас раскритиковала бывшего зампредседателя ЕК по ситуации в Газе
Каллас: нынешняя ЕК сделала больше для прекращения войны в Газе, чем при Борреле
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МАДРИД, 11 сен - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия под ее руководством сделала "гораздо больше" для прекращения войны в Газе, чем при ее предшественнике Жозепе Борреле, однако подчеркнула, что усилия ЕС недостаточны.
"Я добилась в этом вопросе большего, чем мои предшественники… От комиссии не исходило никаких инициатив, когда Боррель был вице-президентом", - сказала она в беседе с рядом журналистов, в том числе из новостного агентства EFE.
Каллас выступила при этом с утверждением, что главная проблема - отсутствие единогласия среди стран ЕС, так как все решения по внешней политике должны приниматься консенсусом. Она заявила о необходимости перехода к решениям большинством голосов. По ее словам, ЕС является самым активным международным игроком в защите прав палестинцев, "но этого всё еще недостаточно". Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за того, что США твердо поддерживают действия израильских властей.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.