Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2025
14:00 11.09.2025 (обновлено: 14:15 11.09.2025)
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2025
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур."Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется."Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
россия, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа
Россия, Александр Панкин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Панкин: Запад долго претендовал на право определять универсальные ценности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Александр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Александр Панкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.
Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется.
"Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.
Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
Захарова заявила о размытости старых цивилизационных основ Запада
4 сентября, 12:02
4 сентября, 12:02
 
РоссияАлександр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Европа
 
 
