https://ria.ru/20250911/evroatlantika-2041195633.html

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2025

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:00:00+03:00

2025-09-11T14:00:00+03:00

2025-09-11T14:15:00+03:00

россия

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762688731_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_fc5768d7e997f9f2cddb3d50c68d3f5e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур."Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется."Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

https://ria.ru/20250904/zapad-2039635825.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа