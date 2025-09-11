https://ria.ru/20250911/emelyanov-2041265943.html

Николай Емельянов: Ленобласть постоянно увеличивает меры соцподдержки

За последние десять лет Ленинградская область совершила настоящий рывок в развитии социальной сферы. Власти Ленобласти проводят большую работу для того, чтобы условия жизни были комфортными для всех. При этом фокусируют внимание на поддержке нуждающихся, семей с детьми, ветеранов СВО и их семей. В итоге общее число мер соцподдержки выросло вдвое – с 69 до 140.Особое внимание уделяется здравоохранению, в том числе цифровизации этой сферы. В регионе активно внедряют единую медицинскую информационную систему (ЕМИС) и развивают медобслуживание сельского населения, наращивают поддержку врачей и темпы диспансеризации. В ближайших планах властей региона – продолжать поддерживать семьи, стимулировать рождаемость и активное долголетие. А это значит, что жизнь людей станет еще комфортнее. Также в Ленобласти развивается сфера профобразования, а еще реализован масштабный социальный проект – единый кластер для социальной реабилитации участников СВО и их родных. Подробнее об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.– Николай Петрович, вы курируете соцсферу – это широкий круг тем. Давайте начнем со здравоохранения. В регионе идет внедрение ЕМИС. Что это даст пациентам, врачам и системе здравоохранения в целом?– До конца года все 45 больниц Ленинградской области полностью перейдут на единую облачную медицинскую информационную систему (ЕМИС). Медицинские работники двадцати из них уже заканчивают обучение. Это большой шаг от разрозненных баз данных к единому цифровому пространству для всей системы здравоохранения региона.Внедрение ЕМИС – не просто техническое обновление. Это фундаментальное изменение подхода к организации здравоохранения. Для врача это инструмент, который освобождает от рутины и позволяет принимать решения на основе полных данных. Для пациента – гарантия того, что его история болезни не потеряется, а помощь будет оказана быстро и качественно вне зависимости от того, в какую больницу или поликлинику он обратится. В итоге мы получаем более эффективную, прозрачную и современную систему здравоохранения для всех жителей области.Все привычные электронные сервисы, в том числе "Госуслуги", запись к врачу, "Мое здоровье", работают, как и прежде, но еще стабильнее. Данные пациентов находятся в безопасности в единой защищенной сети. Система уже работает и показывает результаты. Например, с помощью искусственного интеллекта только в этом году проанализировано более 35 тысяч снимков, в том числе КТ и маммография. Это помогло выявить подозрения на патологии, включая онкологические, у тысяч пациентов.Кстати, с 2021 года у нас работает цифровой телефонный помощник на основе ИИ для записи к врачу. А с 2022 года в Ленобласти специальный робот мониторит состояние здоровья пациентов, проходящих лечение на дому.– В регионе много сельских территорий, включая отдаленные. А работа ЕМИС требует бесперебойного интернета. Как решается эта проблема?– На сегодняшний день все структурные подразделения медицинских организаций, включая поликлиники, стационары, врачебные амбулатории, участковые больницы и ФАПы, подключены к сети Интернет. Они оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, серверным, компьютерным, криптографическим оборудованием для доступа к ЕЗСПД и медицинским информационным системам.В этом году мы ведем работу по созданию для медицинских организаций отдельной защищенной сети передачи данных для обеспечения отказоустойчивости функционирования ЕМИС и всех медицинских сервисов.– Сельское здравоохранение – непростой вопрос для многих регионов. Часто жители жалуются, что ФАПы построены, а толку нет, ведь специалистов не хватает. Какова ситуация в Ленобласти?– В сельской местности у нас проживают более 621 тысячи человек, это 30,2% от всего населения Ленинградской области. Повышение качества и доступности медицинской помощи для сельских жителей – в приоритете.Первичную медико-санитарную помощь сельскому населению сегодня оказывают 127 врачебных амбулаторий, 199 ФАПов и фельдшерских пунктов. Везде может проводиться забор биоматериала, снятие и передача в консультативный кардиоцентр электрокардиограмм, также есть лицензия на розничную торговлю лекарствами. Предусмотрена возможность продажи препаратов в ФАПах, если в населенном пункте нет аптеки.Для привлечения кадров, в том числе для работы в ФАПах, в Ленинградской области действует целая система мер социальной поддержки медработников. Среди них – поддержка молодых специалистов, единовременные выплаты в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер": врачам – 1 миллион рублей, среднему медперсоналу – 500 тысяч рублей (для труднодоступных районов – 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно), единовременная выплата медработникам среднего звена, поступившим в сельскую местность, в размере 375 тысяч рублей, предоставление квартир по договорам служебного найма с последующей приватизацией, господдержка на покупку и строительство жилья, компенсация части расходов на ипотеку и аренду жилья, предоставление земельных участков. В 2024 году запущена дополнительная поддержка медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Для специалистов, впервые поступивших на работу в государственные медицинские организации Ленобласти, предусмотрена ежегодная единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей в течение первых трех лет.Кроме того, выплачиваются именные стипендии студентам-медикам. В 2024 году по специальности "Лечебное дело" выпущено 84 фельдшера, в 2025 году – 113 фельдшеров, из них 33 – по договорам о целевом обучении.– Расскажите, насколько активно сельское население проходит диспансеризацию? И как в этом помогают передвижные комплексы?– Профосмотры и диспансеризацию в этом году прошли почти 150 тысяч взрослых жителей сельских территорий, что составляет 24,6% от общего числа граждан, прошедших профосмотры и диспансеризацию.Работает 71 передвижной медицинский комплекс (в том числе 40 передвижных амбулаторий, 18 передвижных флюорографов, семь передвижных маммографов и шесть передвижных поликлиник). За восемь месяцев 2025 года с их помощью медики совершили около 9,4 тысячи выездов и осмотрели более 230 тысяч человек.Кроме того, с помощью специального автотранспорта из 855 населенных пунктов Ленинградской области на профосмотры и диспансеризацию были доставлены около 6,4 тысячи жителей сельской местности старше 65 лет.В 2024 году за счет средств областного бюджета закуплено и смонтировано 20 быстровозводимых модульных конструкций для размещения ФАПов и две врачебные амбулатории, в 2025 году монтируется еще десять ФАПов. А в 2026-2030 годах планируем закупить еще порядка 50.– Как известно, многие жительницы Ленобласти стремятся рожать и регистрировать детей в Петербурге, что портит демографическую статистику области. Как думаете, возможно ли изменить эту тенденцию?– Для того, чтобы жительницы области рожали детей в своем регионе, мы создаем все необходимые условия. Так, в Гатчине открылся перинатальный центр, который вошел в десятку лучших в стране. Во Всеволожске работает современный родильный дом.Для удобства молодых мам прямо в этих медучреждениях, а также в детских поликлиниках городов Кудрово и Мурино открыты кабинеты органов ЗАГС, где можно зарегистрировать новорожденных независимо от места жительства родителей. При госрегистрации рождения малышам дарят подарочные наборы детских принадлежностей и вручают медали "Родившемуся на героической Ленинградской земле" от имени Губернатора Ленинградской области. А родители двойни и тройни получают дополнительные подарки в рамках акции "Ленинградская область с заботой".Также родители или уполномоченные лица могут зарегистрировать ребенка не только в органах ЗАГС, но и в МФЦ, которые работают во всех муниципалитетах Ленобласти, там зарегистрировать рождение можно в любой день, даже в субботу и воскресенье.​ ​Сейчас государственную регистрацию рождения в торжественной обстановке при желании проводят в ЗАГСах.А объективно оценить рождаемость в регионе можно, когда будем учитывать рождение ребенка по его регистрации по месту жительства, а это место жительство его родителей.– Раз мы заговорили о демографии – давайте продолжим в этом ключе. Как Ленобласть поддерживает многодетные семьи? И есть ли успехи в плане статистики?– Мы подходим к вопросу комплексно. Наш ключевой принцип – семейноцентричность. Мы дополняем меры поддержки и ежегодно наращиваем финансирование. В бюджете Ленинградской области на поддержку семей с детьми в 2025 году предусмотрено 18 миллиардов рублей – темп роста за пять лет составил более 200%. За пять лет у нас количество многодетных семей приросло более чем на 75%: статус многодетных уже получили более 27 тысяч семей, в которых воспитываются более 90 тысяч детей.Всего для семей с детьми у нас реализуется 50 мер поддержки, в том числе 46 финансовых, из них 15 – для многодетных семей. В частности, с 1 января 2025 года рамках нацпроекта "Семья" установлена единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей для женщин, обучающихся очно, при постановке на учет по беременности начиная с 1 января текущего года. Также с этого года для молодых семей (до 35 лет включительно) доступна ежемесячная компенсация части расходов по аренде жилья – 50% при рождении первого (не более 14 тысяч рублей), 75% - при рождении второго и последующих детей (не более 21 тысячи рублей).Среди новых мер помощи – прокат детских товаров (до полутора лет) и услуга по кратковременному присмотру за детьми до трех лет для многодетных, студенческих, семей, в которых родились двойня и тройня, одиноких родителей и семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.Кроме того, с 26 июня этого года мы решили выплачивать молодым семьям до 35 лет включительно при рождении с 1 января 2025 года третьего и (или) последующих детей единовременно 300 тысяч рублей. Дополнительно Ленобласть ввела студенческий капитал в размере 300 тысяч рублей для семей, где оба родителя или единственный родитель до 25 лет включительно обучаются по очной или очно-заочной форме.Также для поддержки рождаемости в 2025 году мы продлили выплату регионального маткапитала при рождении первых и вторых детей, появившихся на свет до 2030 года. Увеличен возраст матери при рождении: первого ребенка – до 30 лет (включительно), второго ребенка – до 35 лет (включительно), увеличены размеры выплат на детей, рожденных с 1 января 2025 года: при рождении первого ребенка с 140 тысяч до 175 тысяч рублей, второго – с 70 тысяч до 125 тысяч рублей.Кроме того, усовершенствовали поход к предоставлению материнского капитала при рождении третьего и последующих детей с января 2025 года. С июня 2025 года родители, родившие третьего и последующего ребенка и зарегистрировавшие рождение малыша в органах ЗАГС и МФЦ Ленинградской области, имеют право на предоставление единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей посредством электронного сертификата на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.– Итак, идем дальше. Юные жители области подрастают – им пора идти в школу. Какая ситуация с местами в школах Ленобласти?– Принимая во внимание то, что Ленинградская область стала привлекательным регионом, куда ежегодно приезжают учиться, работать и жить все больше людей, мы сталкиваемся с тем, что, действительно, сейчас социальным объектам требуется все больше внимания. Особенно таким районам, как Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский. Что касается школ, то темпы их строительства и ввода в эксплуатацию достигли высокого уровня. Всего в области за 10 лет построено больше 200 образовательных учреждений – школ и детских садов, создано более 52 тысяч дополнительных мест. В планах до 2030 года – построить не менее 20 новых школ.Стоит отметить, что мы не только строим новые школы, но и обновляем, реконструируем старые. Так, площадь школы №68 в Лодейном поле после реконструкции выросла почти вдвое – с 5 до 8,5 тысячи квадратных метров.– Какие еще объекты образования, помимо школ, появляются в регионе? Каковы тут запросы времени и населения?– Ленобласть развивается очень динамично. Сюда переезжают целыми семьями, что, конечно, создает потребность в строительстве новой инфраструктуры, в том числе и детских садов. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечить каждого ребенка местом в садике.До 2030 года планируем построить еще 40 детских садов. В 2025 году вводятся в эксплуатацию 16 дошкольных учреждений.– Расскажите, как в регионе развивается профессиональное образование? Ведь сегодня ему отводится особая роль в достижении экономического суверенитета, а колледжи вновь пользуются популярностью у выпускников.– Свыше 12 тысяч заявлений подано на программы среднего профессионального образования по итогам приемной кампании, 1,5 тысячи абитуриентов выбрали практико-ориентированные программы федерального проекта "Профессионалитет".Ленинградская область – один из первых регионов, который присоединился к проекту в 2022 году. Главная идея "Профессионалитета" – тесная интеграция колледжей и предприятий-работодателей. Студенты получают возможность не только освоить теоретические знания, но и пройти практику непосредственно на рабочих местах.Сейчас в регионе открыто два кластера по направлениям "Химическая отрасль" и "Искусство и креативная индустрия", куда входят 10 колледжей, техникумов и вузов региона. В этом году состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по обновленным программам. Это 214 специалистов, и 90% из них уже трудоустроены.Стоит отметить, что в 2024 году стартовал региональный проект "Профессионалитет. Регион 47", в рамках которого в прошлом году две организации профобразования получили субсидию в размере 40 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.– Какие направления образования доступны молодежи после школы?– В Ленинградской области работают 23 профессиональных образовательных организаций и два вуза. Это позволяет предложить абитуриентам широкий выбор профессий, специальностей и направлений подготовки. В этом году добавились новые специальности: пожарная безопасность, слесарь-монтажник судовой, торговое дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем (БАС) и фармация.По итогам приемной кампании этого года в региональных вузах наибольшей популярностью пользовались такие направления, как юриспруденция, педагогическое образование, а также государственное и муниципальное управление. Наиболее востребованными специальностями и профессиями в колледжах и техникумах стали информационные системы, программирование, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, а также преподавание в начальных классах.– Если смотреть по приемной кампании 2025 года, многие выпускники остаются учиться в Ленобласти? Или конкурировать со столицей сложно?– В 2025 году завершили обучение в 9-м классе более 19 тысяч молодых людей. На 1 сентября 2025 года около 7,2 тысячи из них решили учиться дальше, поступив в 10-е классы. Остальные выпускники прошли профориентацию и были направлены в колледжи и техникумы региона.В этом году мы увеличили контрольные цифры приема на 1,5 тысячи мест по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, общее количество мест для поступления на программы СПО на 2025/2026 учебный год составило почти 8 тысяч. Всего для обучения в 2025 году были предложены 81 профессия и 146 специальностей. Планируется, что к 2026/2027 учебному году контрольные цифры приема будут увеличены еще на 1,5 тысячи мест, чтобы полностью удовлетворить потребность региона.По данным на 1 сентября 2025 года, около 7,7 тысячи человек уже зачислены на программы среднего профобразования в техникумы и колледжи Ленобласти – как за счет бюджетных средств, так и на платной основе.В настоящее время прием на очную форму обучения завершен, дополнительный прием на заочное отделение в ряде техникумов и колледжей продолжается. Школы и муниципальные комитеты по образованию активно участвуют в процессе маршрутизации выпускников, помогая им выбрать наиболее подходящие учебные заведения и программы.Подводя итоги, можно сказать, что мы видим положительную динамику. То есть с каждым годом все больше выпускников выбирают для продолжения обучения техникумы и колледжи Ленинградской области. Это связано с ростом качества образования, развитием инфраструктуры и расширением образовательных программ. Конечно, конкуренция с ведущими профессиональными образовательными организациями Санкт-Петербурга и других регионов сохраняется. Но важно отметить, что большинство выпускников решают учиться именно в Ленинградской области, потому что видят перспективы – как в учебе, так и в будущей карьере. Наша задача – продолжать создавать для этого условия.– Вернемся к соцподдержке, но уже в отношении ветеранов и участников СВО и их семей. Расскажите, пожалуйста, о Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников спецоперации и их семей.– Региональный проект "Кластер" – это действительно уникальный формат, главное преимущество которого – шаговая доступность всех жизненно необходимых сервисов для граждан с инвалидностью, в первую очередь для ветеранов СВО.Наш "Кластер" возник на основе Мультицентра социальной и трудовой интеграции, созданного в 2015 году. Здесь люди с ограничениями по здоровью могут пройти профессиональную подготовку и переподготовку, получить актуальные рабочие профессии с последующим трудоустройством в регионе. Обучение организовано по целевым договорам с участием промышленных и производственных предприятий с последующим трудоустройством и сопровождением. С января 2025 года Мультицентр перешел на новую целевую аудиторию – это участники и ветераны СВО, а также члены их семей.– Сколько участников спецоперации уже прошли обучение в Мультицентре?– По данным на конец августа 2025 года, в Мультицентре прошли обучение 172 участника СВО и членов их семей, большая часть из них уже получили работу. Центр проводит курсы переподготовки по самым актуальным профессиям, таким как "Оператор станков с ЧПУ", "Оператор БПЛА", "Оператор 3Д-печати", "Делопроизводитель", "Техник по защите информации", "Оператор ЭВМ", "Оператор печатного оборудования", "Сборщик-комплектовщик БПЛА" и другим. Всего доступно более 17 профессий рабочих и служащих из регионального топ-20.– Проект действительно масштабный. Неудивительно, что эта модель рекомендована к тиражированию в регионах России. Расскажите поподробнее, какие еще сервисы доступны в "Кластере"?– По сути это многопрофильный ресурсный центр комплексного предоставления госуслуг, где в одном здании представлены пять государственных учреждений. В их числе Мультицентр трудовой и социальной интеграции, о котором я уже рассказал, а также МФЦ "Мои документы", биржа труда, пункт проката технических средств реабилитации и юридическое бюро.В составе кластера – пищеблок и столовая, производственный центр интеграции (здесь работает швейный цех, типография, цех сборки и укладки), цех по сборке БПЛА, отделение социально-психологической реадаптации на 57 койко-мест, Центр адаптивной физической культуры (ЦАФК), рассчитанный на 1 тысячу человек в год, и Учебно-тренировочный центр с гостиницей для участников СВО. Здесь оборудовано 19 номеров, приспособленных для людей с инвалидностью, в том числе семейных пар. В период проживания предоставляются медицинские, социально-психологические услуги, юридическое сопровождение в решении жилищных, правовых, трудовых и прочих вопросов.Также в кластер входит Центр восстановительного лечения в поселке Ириновка на 34 койко-места, сюда отправляются на долечивание участники СВО, имеющие инвалидность в связи с ампутацией конечностей и получающие услуги комплексного сопровождения "Кластера". А Центр высокотехнологичного протезирования "Мультипротез" может обслужить до 800 человек в год, причем воспользоваться его услугами могут не только жители Ленинградской области, но и других регионов РФ.Кроме того, в 2026 году в состав "Кластера" планируется включить еще три объекта социальной инфраструктуры. Это Центр по ремонту и обслуживанию ТСР и жилой комплекс "Квартал героев" общей площадью 17 гектар с универсальной доступной средой, в том числе, для ветеранов СВО, нуждающихся в специальном оснащении квартир. Правительство региона уже заключило договор на приобретение жилья для маломобильных граждан.А еще в следующем году в кластере появится Центр по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО – целый технопарк, где смогут обучаться основам предпринимательства и ведения личного бизнеса ветераны СВО, в том числе с инвалидностью.Наш "Кластер" готов к сотрудничеству и взаимодействует с другими субъектами РФ по распространению опыта и тиражированию своей практики.

