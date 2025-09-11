Московские школьники смогут отправиться в экспедицию в Танзанию

https://ria.ru/20250911/ekspeditsiya-2041140303.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские школьники и студенты колледжей смогут отправиться в экспедицию в Танзанию в рамках нового проекта "Шесть лет - шесть вулканов", подать заявку на участие можно будет с 16 сентября по 23 октября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра напомнила, что юные москвичи регулярно принимают участие в познавательных путешествиях как по России, так и другим странам. За прошлый учебный год ребята посетили Алтай, Камчатку, Карелию, а также Арктику и Антарктиду. "Чтобы продолжить эту традицию и предоставить ребятам еще больше возможностей для образовательного туризма, мы запускаем новый проект "Шесть лет - шесть вулканов". Он позволит столичным школьникам и студентам колледжей в возрасте от 15 до 21 года изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру в формате научных экспедиций. Уже в декабре стартует первое путешествие, во время которого ребята посетят Танзанию. Подать заявку на участие можно с 16 сентября по 23 октября", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что во время путешествия ребята увидят вулкан Олдоиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, а также один из самых высоких вулканов Африки - Меру. "Кроме того, в программу войдет посещение озера Натрон, известное розовым цветом воды и экстремально щелочной средой, которая смертельно опасна для большинства животных. При этом водоем является единственным местом гнездования малых фламинго в Восточной Африке, где их популяция достигает 2,5 миллиона особей", - добавила Ракова. Она отметила, что в состав отряда войдут более 10 юных москвичей. При отборе участников экспедиции будет учитываться опыт туристической, волонтерской и исследовательской работы. "Финалистам предстоит справиться с семью этапами отбора. Первым станет просветительская акция "Вулканиада — 2025", где школьники и студенты проверят свои знания географии и геологии", - подчеркнула Ракова.
