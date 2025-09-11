https://ria.ru/20250911/efimov-2041176229.html

Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад

Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад - РИА Новости, 11.09.2025

Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад

Два здания в Останкинском районе Москвы переданы инвестору по итогам торгов для размещения детского сада на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:12:00+03:00

2025-09-11T14:12:00+03:00

2025-09-11T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два здания в Останкинском районе Москвы переданы инвестору по итогам торгов для размещения детского сада на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что речь идет о московской программе "1 рубль за квадратный метр в год", действующей для объектов образования с 2013 года."По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Инвестору необходимо привести помещения в порядок и приобрести необходимое оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Здания, где разместятся детские сады, расположены недалеко от Останкинской телебашни по адресу: Новомосковская улица, 9, строения 1 и 2. С победителем торгов заключен договор аренды на 49 лет. Также инвестор получил в пользование земельный участок площадью почти 0,5 гектара.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательного комплекса в Даниловском районе Москвы.

https://ria.ru/20250910/efimov-2040907420.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы