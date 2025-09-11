https://ria.ru/20250911/efimov-2041176229.html
Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад
Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад - РИА Новости, 11.09.2025
Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад
Два здания в Останкинском районе Москвы переданы инвестору по итогам торгов для размещения детского сада на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:12:00+03:00
2025-09-11T14:12:00+03:00
2025-09-11T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два здания в Останкинском районе Москвы переданы инвестору по итогам торгов для размещения детского сада на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что речь идет о московской программе "1 рубль за квадратный метр в год", действующей для объектов образования с 2013 года."По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Инвестору необходимо привести помещения в порядок и приобрести необходимое оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Здания, где разместятся детские сады, расположены недалеко от Останкинской телебашни по адресу: Новомосковская улица, 9, строения 1 и 2. С победителем торгов заключен договор аренды на 49 лет. Также инвестор получил в пользование земельный участок площадью почти 0,5 гектара.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательного комплекса в Даниловском районе Москвы.
https://ria.ru/20250910/efimov-2040907420.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dac91730118fb23942b7a8a409d4f5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: два здания в Останкинском районе переданы под детский сад
Ефимов: в Останкинском районе Москвы откроют детский сад по льготной программе
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два здания в Останкинском районе Москвы переданы инвестору по итогам торгов для размещения детского сада на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о московской программе "1 рубль за квадратный метр в год", действующей для объектов образования с 2013 года.
"По итогам открытого аукциона победителю передали два здания в Останкинском районе общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Инвестору необходимо привести помещения в порядок и приобрести необходимое оборудование. После этого он сможет открыть там дошкольное учреждение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Здания, где разместятся детские сады, расположены недалеко от Останкинской телебашни по адресу: Новомосковская улица, 9, строения 1 и 2. С победителем торгов заключен договор аренды на 49 лет. Также инвестор получил в пользование земельный участок площадью почти 0,5 гектара.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательного комплекса в Даниловском районе Москвы.