Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов - РИА Новости, 11.09.2025
09:08 11.09.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды.Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти 7 километров. В планах до 2027 года – открыть еще пять таких сооружений", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что новые мосты построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, объекты появятся на западе и северо-западе Москвы.При этом строительство двух мостов планируют начать в следующем году, один из них свяжет поселок Рублево и Рублево-Архангельское, а второй возведут через реку Пахру, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды.
Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти 7 километров. В планах до 2027 года – открыть еще пять таких сооружений", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что новые мосты построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, объекты появятся на западе и северо-западе Москвы.
При этом строительство двух мостов планируют начать в следующем году, один из них свяжет поселок Рублево и Рублево-Архангельское, а второй возведут через реку Пахру, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
