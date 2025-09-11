https://ria.ru/20250911/efimov-2041015108.html

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов

11.09.2025

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов

В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды.Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти 7 километров. В планах до 2027 года – открыть еще пять таких сооружений", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что новые мосты построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, объекты появятся на западе и северо-западе Москвы.При этом строительство двух мостов планируют начать в следующем году, один из них свяжет поселок Рублево и Рублево-Архангельское, а второй возведут через реку Пахру, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева.

