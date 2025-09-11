https://ria.ru/20250911/efimov-2041015108.html
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов - РИА Новости, 11.09.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов
В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:08:00+03:00
2025-09-11T09:08:00+03:00
2025-09-11T09:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806488_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_26958b8d44d0f6c5d6d1d1366d5a8102.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды.Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти 7 километров. В планах до 2027 года – открыть еще пять таких сооружений", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что новые мосты построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, объекты появятся на западе и северо-западе Москвы.При этом строительство двух мостов планируют начать в следующем году, один из них свяжет поселок Рублево и Рублево-Архангельское, а второй возведут через реку Пахру, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева.
https://ria.ru/20250910/efimov-2040907420.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806488_91:0:1554:1097_1920x0_80_0_0_9edee980ab03c22b8bf6b4050e125b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 35 автомобильных мостов
Ефимов: с 2011 года в Москве построили 35 автомобильных мостов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 35 автомобильных мостов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды.
Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти 7 километров. В планах до 2027 года – открыть еще пять таких сооружений", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что новые мосты построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Кроме того, объекты появятся на западе и северо-западе Москвы.
При этом строительство двух мостов планируют начать в следующем году, один из них свяжет поселок Рублево и Рублево-Архангельское, а второй возведут через реку Пахру, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева.