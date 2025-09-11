https://ria.ru/20250911/edg-2025-2041147086.html

Памфилова назвала число кандидатов, выдвинутых на выборы в ЕДГ-2025

Памфилова назвала число кандидатов, выдвинутых на выборы в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 11.09.2025

Памфилова назвала число кандидатов, выдвинутых на выборы в ЕДГ-2025

Более 70 тыс зарегистрированных кандидатов выдвинуты на выборы в ЕДГ-2025 от парламентских партий, всего на выборы разного уровня зарегистрировано 84,7 тысячи

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 70 тыс зарегистрированных кандидатов выдвинуты на выборы в ЕДГ-2025 от парламентских партий, всего на выборы разного уровня зарегистрировано 84,7 тысячи кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Муниципальные выборы: по итогам регистрации на этих выборах у нас из 84,7 тысячи кандидатов почти 73 тысячи представляют 19 партий", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

