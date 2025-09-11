Рейтинг@Mail.ru
11:34 11.09.2025
Памфилова назвала число кандидатов, выдвинутых на выборы в ЕДГ-2025
политика
россия
элла памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 70 тыс зарегистрированных кандидатов выдвинуты на выборы в ЕДГ-2025 от парламентских партий, всего на выборы разного уровня зарегистрировано 84,7 тысячи кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Муниципальные выборы: по итогам регистрации на этих выборах у нас из 84,7 тысячи кандидатов почти 73 тысячи представляют 19 партий", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
россия
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 70 тыс зарегистрированных кандидатов выдвинуты на выборы в ЕДГ-2025 от парламентских партий, всего на выборы разного уровня зарегистрировано 84,7 тысячи кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Муниципальные выборы: по итогам регистрации на этих выборах у нас из 84,7 тысячи кандидатов почти 73 тысячи представляют 19 партий", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
11 сентября 2024, 12:15
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
11 сентября 2024, 12:15
 
