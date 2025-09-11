https://ria.ru/20250911/dvoynykh-2041247044.html
Двойных оценил работу подмосковного агропарка
2025-09-11T16:51:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных проверил работу агропарка кластерного типа "Сырная долина" в деревне Лучинское Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. По данным министерства, мощность производства в "Сырной долине" составляет 18,7 тысячи тонн в год, а объем производства сухой сыворотки достигает 14,6 тысячи тонн в год. Общий объем инвестиций в создание агропарка достиг 8 миллиардов рублей. "С 2021 года Подмосковье уверенно удерживает статус лидера в стране по производству сыра. Регион демонстрирует стабильный рост объемов выпуска, что подтверждается высоким уровнем развития молочной и сыродельной отраслей. В прошлом году производство сыра в Подмосковье достигло 173,6 тысячи тонн – значительный показатель, который свидетельствует о растущем спросе", – приводит пресс-служба слова Двойных. По его словам, для дальнейшего укрепления позиций и расширения производства в регионе планируется увеличить объем выпуска сырной продукции на 3,3 тысячи тонн к уровню 2024 года. Глава регионального Минсельхоза также добавил, что в регионе работает более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств, что обеспечивает широкий спектр производственных возможностей и стабильное развитие сыродельной отрасли. В пресс-службе подчеркнули, что эти проекты создают основу для дальнейшего роста российского бренда сыра, стимулируют развитие технологической базы и обеспечивают высокие стандарты качества продукции.
