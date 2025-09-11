https://ria.ru/20250911/dronov-2041235730.html

Дронов: Новгородский технопарк "Трансвит" получит 200 млн руб

2025-09-11T16:09:00+03:00

новгородская область

технопарки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023698354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f5fa298b8d1c0cee38f69b948110a1.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит на развитие новгородского технопарка "Трансвит" 200 миллионов рублей, еще порядка 180 миллионов рублей вложит инвестор и регион, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. Как раннее сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров, Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" предоставит субсидии 25 регионам на создание инфраструктуры для бизнеса. "Новгородская область получит 200 миллионов рублей на развитие промышленного технопарка "Трансвит". Общая стоимость проекта более 379 миллионов рублей. Это с учетом регионального финансирования, вложений учредителей и инвесторов проекта… Размещение резидентов на территории технопарка позволит создать новые рабочие места в регионе", - сообщил Дронов. Глава региона уточнил, что на первом этапе создания "Трансвита" в 2023-2024 годах были построены и введены в эксплуатацию два производственных здания, конгрессно-выставочный зал и инжиниринговый центр. Стоимость работ составила свыше 480 миллионов рублей, из которых порядка 372 миллиона рублей – средства федерального бюджета. По словам Дронова, развитие технопарка - важная ступень в создании в регионе инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Он поблагодарил Минэкономразвития РФ и правительство РФ за поддержку.

