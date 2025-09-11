Звездные диджеи DJ Smash и Sak Noel выступят на "Портале 2030–2050"

https://ria.ru/20250911/didzhei-2041053497.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обладатель Latin Grammy Sak Noel (Сак Ноэль) и лауреат премий Night Life Awards, Муз-ТВ, "Золотой граммофон" и MTV Russia Music Awards DJ Smash (Андрей Ширман) выступят 12 и 14 сентября на "Портале 2030-2050", который проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба мероприятия.Хедлайнеры сыграют свои сеты на территории кинозавода "Москино", в том числе на футуристичной уличной сцене-пауке.Sak Noel — испанский продюсер и диджей, новатор в направлении латинского техно, чья визитная карточка — сочетание электронных ритмов и латиноамериканских мотивов. В начале карьеры он основал собственный лейбл Moguda, вокруг которого вырос целый музыкальный фестиваль. Всемирную известность ему принес суперхит Loca People, покоривший чарты более чем десяти стран, включая и Россию. Диджей выступит 12 сентября на главной сцене пространства музыкальных культур TAU.14 сентября состоится выступление топового хедлайнера DJ Smash. Его треки Moscow Never Sleeps и "Волна" давно стали гимнами клубной сцены. Сейчас в его активе — платиновый альбом IDDQD и коллаборации как с российскими артистами (Тимати, Полина Гагарина, Егор Крид, Артик и Асти), так и с мировыми звездами (Крейг Девид, Робин Шульц, Боб Синклер) и другими. Для "Портала 2030-2050" артист подготовил комбо из EDM и своих лучших хитов, которое прозвучит на уличной сцене.В эти выходные за диджейским пультом также выступят Legroni (12 сентября), Willy William (13 сентября) и Alex Gaudino (14 сентября). Как и в прошлый уикенд музыкальные программы диджеев на главной сцене будут открывать цифровые перформансы от Джона Дейва (John Dave) — создателя мультимедийного контента для фестивалей AFTERLIFE и Soundstorm, который в этом году присоединился к арт-дирекции территории электронной музыки.В заключительные дни на территории электронной музыки пройдет финальный этап международного конкурса КОНТЕСТ. МЕДИА-АРТ. Соревнование соберет медиахудожников, которые представят проекции, интерактивные инсталляции и визуальные эксперименты. Вечеринки будут сопровождаться масштабными световыми перформансами: виджеи создадут уникальные композиции, а трансляция сетов выйдет на уличные LED-экраны и фасады зданий.Событие электронной музыки "Портал 2030-2050" проходит с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино". Форум "Территория будущего. Москва 2030" организован в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из современных мегаполисов мира.

