Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области - РИА Новости, 11.09.2025
13:35 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/delo-2041189500.html
Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области
Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области - РИА Новости, 11.09.2025
Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении командира ВСУ Артема Чибисова по факту терактов в Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:35:00+03:00
2025-09-11T13:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении командира ВСУ Артема Чибисова по факту терактов в Курской области, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении командира взвода 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины младшего лейтенанта Артема Чибисова, совершившего террористический акт в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что с января по март 2025 года Чибисов на бронеавтомобиле "Хаммер", вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области. По данным СК, находясь в Судже, Чибисов применял оружие по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, препятствуя их эвакуации. В результате преступных действий Чибисова причинен значительный имущественный ущерб местным жителям. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Чибисов задержан и передан следствию. "Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Чибисовым преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в СК. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области

СК завел дело на командира ВСУ Чибисова после терактов в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении командира ВСУ Артема Чибисова по факту терактов в Курской области, сообщает СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении командира взвода 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины младшего лейтенанта Артема Чибисова, совершившего террористический акт в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ, напавшим на Курскую область
9 сентября, 14:41
Установлено, что с января по март 2025 года Чибисов на бронеавтомобиле "Хаммер", вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области.
По данным СК, находясь в Судже, Чибисов применял оружие по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, препятствуя их эвакуации. В результате преступных действий Чибисова причинен значительный имущественный ущерб местным жителям.
Подчеркивается, что в ходе боевых действий Чибисов задержан и передан следствию.
"Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Чибисовым преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в СК.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
После вторжения ВСУ в Курскую область 590 человек числятся пропавшими
30 августа, 17:29
 
ПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАК-74
 
 
