Против командира ВСУ завели дело после терактов в Курской области

СК завел дело на командира ВСУ Чибисова после терактов в Курской области
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении командира ВСУ Артема Чибисова по факту терактов в Курской области, сообщает СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении командира взвода 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины младшего лейтенанта Артема Чибисова, совершившего террористический акт в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что с января по март 2025 года Чибисов на бронеавтомобиле "Хаммер", вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области.
По данным СК, находясь в Судже, Чибисов применял оружие по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, препятствуя их эвакуации. В результате преступных действий Чибисова причинен значительный имущественный ущерб местным жителям.
Подчеркивается, что в ходе боевых действий Чибисов задержан и передан следствию.
"Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Чибисовым преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в СК.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.