Чили увеличила экспорт вина в Россию до четырехлетнего максимума
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Чили в первом полугодии текущего года увеличила поставки вина в Россию до максимума с 2021 года, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Так, в январе-июне эта латиноамериканская страна экспортировала на российский рынок вина на 12,2 миллиона долларов, что почти на 22% больше прошлогодних отгрузок. Это стало максимальным значением с первого полугодия 2021 года, когда экспорт Чили достиг максимальных за последнее десятилетие 15,05 миллиона долларов. Последующие два года продажи чилийского вина на российский рынок снижались, достигнув в январе-июне 2023 года 9,6 миллиона долларов. В прошлом году за аналогичный период отгрузки немного выросли, составив 9,9 миллиона долларов. Чили является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров вина со стоимостью поставок в 734,7 миллиона долларов за первые шесть месяцев. Винными "флагманами" Чили являются вина из сортов винограда каберне совиньон и карменера. Однако в мире также пользуются большим спросом и другие чилийские красные вина - мерло, пино нуар, шираз, а также белые сорта, например, совиньон блан и шардоне.
