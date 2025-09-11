Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав

https://ria.ru/20250911/burnashkina-2041100577.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, считает, что ее не могут лишить родительских прав, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева. "Нет никаких оснований, чтобы лишать ее родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, - статья о том, что родитель совершил в отношении своего ребенка преступление. Катя у нас оправдана, переквалификация не вступила в силу, обжалована, приговора нет, уголовное дело тоже будет прекращено, так как оно было заведено по тому же факту, который уже рассматривался, по которому уже существует оправдательный приговор. Юридических оснований нет", - рассказала собеседница агентства. Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка. В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.
