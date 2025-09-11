Рейтинг@Mail.ru
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
07:46 11.09.2025
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав - РИА Новости, 11.09.2025
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
Защита Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, считает, что ее не могут лишить родительских прав, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T07:46:00+03:00
2025-09-11T07:46:00+03:00
турция
московская область (подмосковье)
электросталь
александр бастрыкин
общество
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, считает, что ее не могут лишить родительских прав, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева. "Нет никаких оснований, чтобы лишать ее родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, - статья о том, что родитель совершил в отношении своего ребенка преступление. Катя у нас оправдана, переквалификация не вступила в силу, обжалована, приговора нет, уголовное дело тоже будет прекращено, так как оно было заведено по тому же факту, который уже рассматривался, по которому уже существует оправдательный приговор. Юридических оснований нет", - рассказала собеседница агентства. Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка. В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.
турция
московская область (подмосковье)
электросталь
турция, московская область (подмосковье), электросталь, александр бастрыкин
Турция, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Александр Бастрыкин, Общество
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав

Защита Бурнашкиной считает, что ее не могут лишить родительских прав

© IHAРоссиянка Екатерина Бурнашкина после освобождения
Россиянка Екатерина Бурнашкина после освобождения - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© IHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина после освобождения. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, считает, что ее не могут лишить родительских прав, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.
"Нет никаких оснований, чтобы лишать ее родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, - статья о том, что родитель совершил в отношении своего ребенка преступление. Катя у нас оправдана, переквалификация не вступила в силу, обжалована, приговора нет, уголовное дело тоже будет прекращено, так как оно было заведено по тому же факту, который уже рассматривался, по которому уже существует оправдательный приговор. Юридических оснований нет", - рассказала собеседница агентства.
Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.
ТурцияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальАлександр БастрыкинОбщество
 
 
