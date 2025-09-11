https://ria.ru/20250911/britanija-2041305200.html

В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон

В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон - РИА Новости, 11.09.2025

В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон

Британская полиция в четверг заявила о задержании подозреваемого в поджоге регионального офиса члена парламента от правящей партии лейбористов Шэрон Ходжсон. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:49:00+03:00

2025-09-11T19:49:00+03:00

2025-09-11T19:49:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

дарем

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147143/77/1471437769_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8cc44ba4a1b2eccbf1e336f1c522a537.jpg

ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Британская полиция в четверг заявила о задержании подозреваемого в поджоге регионального офиса члена парламента от правящей партии лейбористов Шэрон Ходжсон. Ранее в четверг пожарные потушили огонь в офисе депутата от избирательного округа Вашингтон и Южный Гейтсхед в графстве Дарем Шэрон Ходжсон. Офис расположен в городке Вашингтон на юге графства. "Сегодня после 12.20 мы получили сообщение о пожаре в здании на улице Вудленд-Террас в Вашингтоне. На место прибыли службы экстренной помощи. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в нанесении ущерба и поджоге. В настоящее время он находится под стражей", - заявили в полиции местной газете Chronicle. Судя по фотографиям, опубликованным в британских СМИ, в ходе пожара одноэтажное здание получило значительные повреждения, выгорело не менее трети помещений. Ходжсон является членом парламента от лейбористов с 2005 года. Она также является заместителем председателя внутрипартийной организации "друзья Израиля лейбористской партии". Комментируя инцидент, пресс-секретарь Ходжсон заявил, что произошедшее ее "не остановит, и она продолжит поддерживать своих избирателей в Вашингтоне и Гейтсхед-Саут". Пресс-служба британского МИД подчеркнула, что инцидент указывает на важность защиты безопасности и "демократического дискурса", особенно "в свете международных событий и трагической гибели коллег".

https://ria.ru/20250517/london-2017617038.html

вашингтон (штат)

дарем

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), дарем, израиль