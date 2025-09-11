https://ria.ru/20250911/britanija-2041305200.html
В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон
В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Британская полиция в четверг заявила о задержании подозреваемого в поджоге регионального офиса члена парламента от правящей партии лейбористов Шэрон Ходжсон. Ранее в четверг пожарные потушили огонь в офисе депутата от избирательного округа Вашингтон и Южный Гейтсхед в графстве Дарем Шэрон Ходжсон. Офис расположен в городке Вашингтон на юге графства. "Сегодня после 12.20 мы получили сообщение о пожаре в здании на улице Вудленд-Террас в Вашингтоне. На место прибыли службы экстренной помощи. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в нанесении ущерба и поджоге. В настоящее время он находится под стражей", - заявили в полиции местной газете Chronicle. Судя по фотографиям, опубликованным в британских СМИ, в ходе пожара одноэтажное здание получило значительные повреждения, выгорело не менее трети помещений. Ходжсон является членом парламента от лейбористов с 2005 года. Она также является заместителем председателя внутрипартийной организации "друзья Израиля лейбористской партии". Комментируя инцидент, пресс-секретарь Ходжсон заявил, что произошедшее ее "не остановит, и она продолжит поддерживать своих избирателей в Вашингтоне и Гейтсхед-Саут". Пресс-служба британского МИД подчеркнула, что инцидент указывает на важность защиты безопасности и "демократического дискурса", особенно "в свете международных событий и трагической гибели коллег".
В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон
Полиция в Британии задержала подозреваемого в поджоге офиса Ходжсон
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Британская полиция в четверг заявила о задержании подозреваемого в поджоге регионального офиса члена парламента от правящей партии лейбористов Шэрон Ходжсон.
Ранее в четверг пожарные потушили огонь в офисе депутата от избирательного округа Вашингтон
и Южный Гейтсхед в графстве Дарем
Шэрон Ходжсон. Офис расположен в городке Вашингтон на юге графства.
"Сегодня после 12.20 мы получили сообщение о пожаре в здании на улице Вудленд-Террас в Вашингтоне. На место прибыли службы экстренной помощи. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в нанесении ущерба и поджоге. В настоящее время он находится под стражей", - заявили в полиции местной газете Chronicle.
Судя по фотографиям, опубликованным в британских СМИ, в ходе пожара одноэтажное здание получило значительные повреждения, выгорело не менее трети помещений.
Ходжсон является членом парламента от лейбористов с 2005 года. Она также является заместителем председателя внутрипартийной организации "друзья Израиля
лейбористской партии".
Комментируя инцидент, пресс-секретарь Ходжсон заявил, что произошедшее ее "не остановит, и она продолжит поддерживать своих избирателей в Вашингтоне и Гейтсхед-Саут". Пресс-служба британского МИД подчеркнула, что инцидент указывает на важность защиты безопасности и "демократического дискурса", особенно "в свете международных событий и трагической гибели коллег".