В "Военторге" опровергли сообщения о закрытии магазинов "Армия России"
В "Военторге" опровергли сообщения о закрытии магазинов "Армия России" - РИА Новости, 11.09.2025
В "Военторге" опровергли сообщения о закрытии магазинов "Армия России"
Бренд "Армии России" демонтировал вывеску с одного магазина, прекратившего работу еще в феврале, информация о закрытии всей сети не соответствует... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:42:00+03:00
2025-09-11T17:42:00+03:00
2025-09-11T17:42:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бренд "Армии России" демонтировал вывеску с одного магазина, прекратившего работу еще в феврале, информация о закрытии всей сети не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель компании АО "Военторг". Ранее Telegram-каналы сообщили, что бренд "Армия России", принадлежащий "Военторгу", закрывает все магазины и распродаёт остатки товаров. "Ничего не закрывается, просто демонтировали вывеску в магазине, который закрылся ещё в феврале, и все. Интернет-магазин как работал, так и работает, на Большой Садовой магазин как работал, так и работает. В регионах - все то же самое", - сказал собеседник агентства. Он назвал информацию о закрытии магазинов "желтой уткой".
В "Военторге" опровергли сообщения о закрытии магазинов "Армия России"
