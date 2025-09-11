В "Военторге" опровергли сообщения о закрытии магазинов "Армия России"

https://ria.ru/20250911/brend-2041262239.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бренд "Армии России" демонтировал вывеску с одного магазина, прекратившего работу еще в феврале, информация о закрытии всей сети не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель компании АО "Военторг". Ранее Telegram-каналы сообщили, что бренд "Армия России", принадлежащий "Военторгу", закрывает все магазины и распродаёт остатки товаров. "Ничего не закрывается, просто демонтировали вывеску в магазине, который закрылся ещё в феврале, и все. Интернет-магазин как работал, так и работает, на Большой Садовой магазин как работал, так и работает. В регионах - все то же самое", - сказал собеседник агентства. Он назвал информацию о закрытии магазинов "желтой уткой".

