Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден... РИА Новости, 11.09.2025

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать."Слушайте: как дикари (Польша - ред.). Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали (на инцидент с залетом в Польшу беспилотников - ред.).

