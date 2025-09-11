Рейтинг@Mail.ru
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 11.09.2025 (обновлено: 15:32 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/bpla-2041219921.html
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.09.2025
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:19:00+03:00
2025-09-11T15:32:00+03:00
в мире
александр лукашенко
польша
белоруссия
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041057267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc851a3d86c16c6c1697b9e879e080a.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать."Слушайте: как дикари (Польша - ред.). Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали (на инцидент с залетом в Польшу беспилотников - ред.).
https://ria.ru/20250911/prezident-2041204616.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041057267_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_c2a24c8d437a633afebb8a15df095dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Польша, Белоруссия, Минск
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко

Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

© AP Photo / STRСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / STR
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать.
"Слушайте: как дикари (Польша - ред.). Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали (на инцидент с залетом в Польшу беспилотников - ред.).
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
14:28
 
В миреАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала