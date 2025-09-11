https://ria.ru/20250911/bpla-2041219921.html
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:19:00+03:00
2025-09-11T15:19:00+03:00
2025-09-11T15:32:00+03:00
в мире
александр лукашенко
польша
белоруссия
минск
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать."Слушайте: как дикари (Польша - ред.). Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали (на инцидент с залетом в Польшу беспилотников - ред.).
польша
белоруссия
минск
в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Польша, Белоруссия, Минск
