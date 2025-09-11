https://ria.ru/20250911/blagoustroystvo-2041297725.html

Воробьев обсудил с главой Котельников благоустройство и открытие вокзала

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Котельники Михаилом Соболевым, в рамках которой обсудили благоустройство пруда в микрорайоне Силикат и сквер, ремонт 1,3 километра теплосетей, открытие нового автовокзала и женской консультации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Наша первая и главная задача — обеспечить безопасность, комфорт, в том числе во всем, что связано с нестационарной торговлей. В округе реализованы государственные программы в части строительства школы, поликлиники и так далее. Продолжаем сопровождать все, что связано с благоустройством, опираясь на запросы людей. У нас каждая территория особенная, каждая имеет свои сложности. Очень рассчитываю, что мы справимся со всеми вызовами, которые в том числе слышим от жителей. Это касается и подготовки к зиме, и запуска нового учебного комплекса — всего, от чего зависит качество жизни", — приводит пресс-служба слова Воробьева. В 2024 году в городском округе Котельники открыли школу на 2 тысячи мест в микрорайоне Парковый, а в 2026 году в микрорайоне Опытное поле завершат строительство большого воспитательно-образовательного комплекса почти на 2,5 тысячи мест (школа — порядка 2,1 тысячи мест и детсад на 350). Это позволит существенно разгрузить школу №3. Кроме того, в следующем году в микрорайоне Новые Котельники откроют детский сад, а в 2028 году — школу и детсад в микрорайоне Белая Дача. В июле в микрорайоне Ковровый начала работу новая современная поликлиника на 400 посещений в смену, а осенью в ЖК "Томилинский бульвар" заработает новая женская консультация на 100 посещений в смену. "Что касается строительства социальных объектов — новую поликлинику на 400 посещений в смену мы уже ввели. Через год мы запускаем воспитательно-образовательный комплекс на 2450 человек. Это очень важный объект, в микрорайоне порядка 15 многоквартирных домов. Введем его первого сентября. Также в этом году планируем открыть женскую консультацию на 100 посещений в смену, которую построил инвестор", — сказал Соболев. В преддверии осенне-зимнего сезона в округе ремонтируют три участка теплосетей (более 1 километра) в микрорайоне Ковровый, на улице Кузьминской и втором Покровском проезде. Кроме того, в округе в рамках реализации инвестпрограммы ведется работа по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на улице Кузьминской, а также реконструкция водопроводных (в микрорайоне Белая Дача и на улице Новая) и канализационных сетей (в микрорайоне Ковровый). В октябре в Котельниках откроется новый автовокзал, который сможет обслуживать до 1,5 тысячи пассажиров в сутки. Он станет транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами России — Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Пермью. Также в 2025 году запустили строительство двух новых проездов через округ. Кроме того, в планах капитально отремонтировать участок Дзержинского шоссе. "Мы планируем заложить в госпрограмму средства на ремонт, модернизацию Дзержинского шоссе. Понимаем, насколько важна эта дорога и для вашего городского округа, и для Дзержинского", — добавил Воробьев. Глава Соболев также доложил губернатору, что в рамках реализации программы благоустройства в округе в этом году привели в порядок пять дворовых территорий, осенью завершат работы в сквере в микрорайоне Белая Дача, а к концу 2025 года благоустроят пруд в микрорайоне Силикат (у дома 26). Также в планах благоустроить там еще один пруд (у дома 24), который в этом году выбрали жители в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Более того, в этом году в городском округе расселили и снесли восемь многоквартирных домов — всего 625 человек.

Новости

