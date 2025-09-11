Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен подал в суд на посольство Пакистана в России - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/biznesmen-2041093706.html
Бизнесмен подал в суд на посольство Пакистана в России
Бизнесмен подал в суд на посольство Пакистана в России - РИА Новости, 11.09.2025
Бизнесмен подал в суд на посольство Пакистана в России
Индивидуальный предприниматель из Москвы Рафик Асадов просит столичный суд взыскать около 835 тысяч рублей с посольства Пакистана в России, говорится в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T05:30:00+03:00
2025-09-11T05:30:00+03:00
пакистан
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Москвы Рафик Асадов просит столичный суд взыскать около 835 тысяч рублей с посольства Пакистана в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске заявлены требования о взыскании около 569 тысяч рублей долга по договору аренды от 31 октября 2023 года, около 255 тысяч рублей причиненного ущерба, а также расходов на привлечение независимого оценщика для оценки суммы ущерба. Более подробно обстоятельства спора пока не раскрываются. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 15 сентября. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности истца является "аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом".
https://ria.ru/20250625/isk-2025228014.html
https://realty.ria.ru/20240410/khotin-1939016669.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, россия, происшествия
Пакистан, Россия, Происшествия
Бизнесмен подал в суд на посольство Пакистана в России

Бизнесмен Асадов хочет взыскать с посольства Пакистана 835 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Москвы Рафик Асадов просит столичный суд взыскать около 835 тысяч рублей с посольства Пакистана в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании около 569 тысяч рублей долга по договору аренды от 31 октября 2023 года, около 255 тысяч рублей причиненного ущерба, а также расходов на привлечение независимого оценщика для оценки суммы ущерба.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих*
25 июня, 00:46
Более подробно обстоятельства спора пока не раскрываются. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 15 сентября.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности истца является "аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом".
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Приставы хотят изъять у Хотина полтора миллиона "квадратов" недвижимости
10 апреля 2024, 10:10
 
ПакистанРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала