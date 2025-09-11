Рейтинг@Mail.ru
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 11.09.2025
15:38 11.09.2025 (обновлено: 16:17 11.09.2025)
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
экономика
московская биржа
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на срочном рынке приостановлены с 15.23 мск 11.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Московская биржа
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на срочном рынке приостановлены с 15.23 мск 11.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей
Экономика Московская биржа
 
 
