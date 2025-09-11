Рейтинг@Mail.ru
В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 11.09.2025 (обновлено: 09:02 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/birzha-2041077712.html
В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином
В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином - РИА Новости, 11.09.2025
В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином
В России временно скорректировали правила биржевых торгов бензином для стабилизации цен, сообщили РИА Новости в Минэнерго. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:03:00+03:00
2025-09-11T09:02:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/01/1551400125_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_c6f95ef14c62dac671cd8157e26b3076.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России временно скорректировали правила биржевых торгов бензином для стабилизации цен, сообщили РИА Новости в Минэнерго."Минэнерго проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и с крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС и ЦБ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что эти временные и краткосрочные меры позволят сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов. Так, за первые два дня применения они обеспечили стабилизацию и даже снижение оптовых цен на бензин. В августе его биржевая стоимость обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. К закрытию торгов среды стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45 процента, до 71 573 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,14 процента, до 78 960 рублей за тонну.Как сообщал источник РИА Новости, с 8 сентября Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку бензина:
https://ria.ru/20250901/rossija-2038730271.html
https://ria.ru/20250825/benzin-2037554966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/01/1551400125_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_9f4b7c40d0ad41c9ac83ad4a50c66dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином

В России ужесточили правила биржевых торгов бензином для охлаждения спроса

© РИА Новости / Валерий МельникоТопливные пистолеты на одной из автозаправочных станций в Москве
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России временно скорректировали правила биржевых торгов бензином для стабилизации цен, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
"Минэнерго проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и с крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС и ЦБ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", — рассказали в ведомстве.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В России продлили эмбарго на экспорт бензина
1 сентября, 01:33
Отмечается, что эти временные и краткосрочные меры позволят сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов. Так, за первые два дня применения они обеспечили стабилизацию и даже снижение оптовых цен на бензин.
В августе его биржевая стоимость обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. К закрытию торгов среды стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45 процента, до 71 573 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,14 процента, до 78 960 рублей за тонну.
Как сообщал источник РИА Новости, с 8 сентября Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку бензина:
  • предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют плюс 0,01 процента или минус 20 процентов от текущей цены;
  • введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: один участник торгов по одному биржевому инструменту для бензина может подать только одну заявку на покупку лота;
  • также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин
25 августа, 21:53
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92АИ-95Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала