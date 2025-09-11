В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином
В России ужесточили правила биржевых торгов бензином для охлаждения спроса
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России временно скорректировали правила биржевых торгов бензином для стабилизации цен, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
"Минэнерго проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и с крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС и ЦБ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что эти временные и краткосрочные меры позволят сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов. Так, за первые два дня применения они обеспечили стабилизацию и даже снижение оптовых цен на бензин.
Как сообщал источник РИА Новости, с 8 сентября Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку бензина:
- предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют плюс 0,01 процента или минус 20 процентов от текущей цены;
- введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: один участник торгов по одному биржевому инструменту для бензина может подать только одну заявку на покупку лота;
- также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой.
