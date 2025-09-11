https://ria.ru/20250911/birzha-2041077712.html

В России временно ужесточили правила биржевых торгов бензином

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России временно скорректировали правила биржевых торгов бензином для стабилизации цен, сообщили РИА Новости в Минэнерго."Минэнерго проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и с крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС и ЦБ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что эти временные и краткосрочные меры позволят сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов. Так, за первые два дня применения они обеспечили стабилизацию и даже снижение оптовых цен на бензин. В августе его биржевая стоимость обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. К закрытию торгов среды стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45 процента, до 71 573 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,14 процента, до 78 960 рублей за тонну.Как сообщал источник РИА Новости, с 8 сентября Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку бензина:

