https://ria.ru/20250911/biometriya-2041247849.html
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы - РИА Новости, 11.09.2025
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы
Биометрические сервисы Т-Банка получили аттестаты соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России, подтверждающие безопасность процессов сбора,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:54:00+03:00
2025-09-11T16:54:00+03:00
2025-09-11T16:54:00+03:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
биометрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Биометрические сервисы Т-Банка получили аттестаты соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России, подтверждающие безопасность процессов сбора, хранения и иной обработки биометрических персональных данных в коммерческой биометрической системе, сообщает банк. В набор биометрических сервисов Т-Банка входят биоэквайринг - технология бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии, доступ к сервисам банка в банкоматах с биометрической аутентификацией, система биометрического контроля доступа для прохода в офисы, выездной сбор данных для внесения в Единую биометрическую систему (ЕБС), а также биометрическая аутентификация в мобильном приложении (0+). Как отметили в банке, биометрическая идентификация - один из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности. Банк получает только уникальный цифровой код — биометрический вектор, а сами биометрические данные хранятся в ЕБС и не покидают периметр государственной системы. Это исключает возможность их использования третьими лицами для доступа к счетам и вкладам. "Получение аттестации — не просто формальность, а подтверждение того, что наши биометрические сервисы соответствуют всем законодательным стандартам и требованиям. Мы стараемся планомерно внедрять самые современные банковские и лайфстайл-сервисы, и биометрия все больше и больше будет пронизывать нашу жизнь", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, заместителя директора департамента платежных систем Т-Банка Алексея Бакланова.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_a461483569859564efac5b26a04eabab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), биометрия
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Биометрия
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы
Т-Банк аттестовал биометрические сервисы на соответствие требованиям ФСТЭК
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Биометрические сервисы Т-Банка получили аттестаты соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России, подтверждающие безопасность процессов сбора, хранения и иной обработки биометрических персональных данных в коммерческой биометрической системе, сообщает банк.
В набор биометрических сервисов Т-Банка входят биоэквайринг - технология бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии, доступ к сервисам банка в банкоматах с биометрической аутентификацией, система биометрического контроля доступа для прохода в офисы, выездной сбор данных для внесения в Единую биометрическую систему (ЕБС), а также биометрическая аутентификация в мобильном приложении (0+).
Как отметили в банке, биометрическая идентификация - один из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности. Банк получает только уникальный цифровой код — биометрический вектор, а сами биометрические данные хранятся в ЕБС и не покидают периметр государственной системы. Это исключает возможность их использования третьими лицами для доступа к счетам и вкладам.
"Получение аттестации — не просто формальность, а подтверждение того, что наши биометрические сервисы соответствуют всем законодательным стандартам и требованиям. Мы стараемся планомерно внедрять самые современные банковские и лайфстайл-сервисы, и биометрия все больше и больше будет пронизывать нашу жизнь", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, заместителя директора департамента платежных систем Т-Банка Алексея Бакланова.