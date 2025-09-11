https://ria.ru/20250911/biometriya-2041247849.html

Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Биометрические сервисы Т-Банка получили аттестаты соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России, подтверждающие безопасность процессов сбора, хранения и иной обработки биометрических персональных данных в коммерческой биометрической системе, сообщает банк. В набор биометрических сервисов Т-Банка входят биоэквайринг - технология бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии, доступ к сервисам банка в банкоматах с биометрической аутентификацией, система биометрического контроля доступа для прохода в офисы, выездной сбор данных для внесения в Единую биометрическую систему (ЕБС), а также биометрическая аутентификация в мобильном приложении (0+). Как отметили в банке, биометрическая идентификация - один из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности. Банк получает только уникальный цифровой код — биометрический вектор, а сами биометрические данные хранятся в ЕБС и не покидают периметр государственной системы. Это исключает возможность их использования третьими лицами для доступа к счетам и вкладам. "Получение аттестации — не просто формальность, а подтверждение того, что наши биометрические сервисы соответствуют всем законодательным стандартам и требованиям. Мы стараемся планомерно внедрять самые современные банковские и лайфстайл-сервисы, и биометрия все больше и больше будет пронизывать нашу жизнь", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, заместителя директора департамента платежных систем Т-Банка Алексея Бакланова.

