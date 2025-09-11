https://ria.ru/20250911/bilety-2041306398.html

Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ

Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ - РИА Новости, 11.09.2025

Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ

Стоимость перелета в Сочи и Геленджик после открытия аэропорта Краснодара может снизиться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:58:00+03:00

2025-09-11T19:58:00+03:00

2025-09-11T19:58:00+03:00

краснодар

геленджик

сочи

российский союз туриндустрии (рст)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234652_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_dc4741d42f82eb8c8d53cd915c50a15a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Стоимость перелета в Сочи и Геленджик после открытия аэропорта Краснодара может снизиться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Мультитур". Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для приятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре", - сказал представитель туроператора "Мультитур" (член Российского союза туриндустрии). В компании также напомнили, что несмотря на окончание летнего сезона, бархатный - в самом разгаре. Кроме того, курорты Краснодарского края являются круглогодичными. "Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы/отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирования только ближе к новому сезону", - добавили в туроператоре.

https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041305675.html

краснодар

геленджик

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, геленджик, сочи, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот