Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ - 11.09.2025
19:58 11.09.2025
Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ
Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Стоимость перелета в Сочи и Геленджик после открытия аэропорта Краснодара может снизиться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Мультитур". Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для приятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре", - сказал представитель туроператора "Мультитур" (член Российского союза туриндустрии). В компании также напомнили, что несмотря на окончание летнего сезона, бархатный - в самом разгаре. Кроме того, курорты Краснодарского края являются круглогодичными. "Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы/отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирования только ближе к новому сезону", - добавили в туроператоре.
Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Стоимость перелета в Сочи и Геленджик после открытия аэропорта Краснодара может снизиться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Мультитур".
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для приятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре", - сказал представитель туроператора "Мультитур" (член Российского союза туриндустрии).
В компании также напомнили, что несмотря на окончание летнего сезона, бархатный - в самом разгаре. Кроме того, курорты Краснодарского края являются круглогодичными.
"Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы/отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирования только ближе к новому сезону", - добавили в туроператоре.
