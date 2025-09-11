https://ria.ru/20250911/bilety-2041306398.html
Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ
2025-09-11T19:58:00+03:00
краснодар
геленджик
сочи
российский союз туриндустрии (рст)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Стоимость перелета в Сочи и Геленджик после открытия аэропорта Краснодара может снизиться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Мультитур". Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для приятия рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре", - сказал представитель туроператора "Мультитур" (член Российского союза туриндустрии). В компании также напомнили, что несмотря на окончание летнего сезона, бархатный - в самом разгаре. Кроме того, курорты Краснодарского края являются круглогодичными. "Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы/отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирования только ближе к новому сезону", - добавили в туроператоре.
