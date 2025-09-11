https://ria.ru/20250911/bezopasnost-2041181168.html
Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира
Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира - РИА Новости, 11.09.2025
Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира
Безопасность в Москве выше, чем в любом европейском городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:16:00+03:00
2025-09-11T13:16:00+03:00
2025-09-11T13:16:00+03:00
москва
сергей собянин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040440632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80982ecf5df8d0e571fd4f305938d251.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Безопасность в Москве выше, чем в любом европейском городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Очень важна в городской среде безопасность. Это еще один миф, что Москва и вообще большие города - это концентрация всех преступников, и здесь самая напряженная криминальная обстановка. С точки зрения безопасности Москва уже давно вышла на более высокие позиции по сравнению с любым европейским городом", - сказал Собянин в ходе пленарного заседания VI форума социальных инноваций регионов. По его словам, за последнее десятилетие кратно уменьшились грабежи, насильственные преступления, угоны машин, значительно уменьшилась преступность в общественных местах. "Москва - один из самых безопасных городов мира, и по улицам Москвы можно спокойно гулять хоть в центре, хоть на окраине", - резюмировал Собянин. VI Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и правительством Москвы, пройдет в столице с 11 по 13 сентября. В программу форума вошли стратегические сессии по развитию социальной политики, а также, впервые, - выездные мероприятия в социальных, медицинских и образовательных учреждениях столицы. В ходе форума наградят лауреатов конкурса "Социальные лидеры России", который проходит в продолжение проекта "Социальный курс: идеи нового времени" Совета по социальным инновациям при СФ.
https://realty.ria.ru/20250911/moskva-2041005008.html
https://realty.ria.ru/20250911/oek-2041129096.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040440632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8236fd3dc5bd1bfbe5852793022dbaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, совет федерации рф
Москва, Сергей Собянин, Совет Федерации РФ
Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира
Собянин заявил, что безопасность в Москве выше, чем в любом европейском городе