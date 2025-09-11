Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира

https://ria.ru/20250911/bezopasnost-2041181168.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Безопасность в Москве выше, чем в любом европейском городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Очень важна в городской среде безопасность. Это еще один миф, что Москва и вообще большие города - это концентрация всех преступников, и здесь самая напряженная криминальная обстановка. С точки зрения безопасности Москва уже давно вышла на более высокие позиции по сравнению с любым европейским городом", - сказал Собянин в ходе пленарного заседания VI форума социальных инноваций регионов. По его словам, за последнее десятилетие кратно уменьшились грабежи, насильственные преступления, угоны машин, значительно уменьшилась преступность в общественных местах. "Москва - один из самых безопасных городов мира, и по улицам Москвы можно спокойно гулять хоть в центре, хоть на окраине", - резюмировал Собянин. VI Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и правительством Москвы, пройдет в столице с 11 по 13 сентября. В программу форума вошли стратегические сессии по развитию социальной политики, а также, впервые, - выездные мероприятия в социальных, медицинских и образовательных учреждениях столицы. В ходе форума наградят лауреатов конкурса "Социальные лидеры России", который проходит в продолжение проекта "Социальный курс: идеи нового времени" Совета по социальным инновациям при СФ.

