Специальная военная операция на Украине
 
14:27 11.09.2025 (обновлено: 14:28 11.09.2025)
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 11.00 мск до 14.00 мск пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 11.00 мск до 14.00 мск пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
