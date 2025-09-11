Над Белгородской областью сбили пять беспилотников

https://ria.ru/20250911/bespilotniki-2041204137.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 11.00 мск до 14.00 мск пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

