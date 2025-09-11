Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия не хочет войн, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.09.2025
15:25 11.09.2025 (обновлено: 15:31 11.09.2025)
Белоруссия не хочет войн, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
польша
белоруссия
россия
валентин рыбаков
александр лукашенко
дональд туск
оон
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать."Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать", - сказал Лукашенко на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
в мире, польша, белоруссия, россия, валентин рыбаков, александр лукашенко, дональд туск, оон, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Валентин Рыбаков, Александр Лукашенко, Дональд Туск, ООН, Еврокомиссия, Евросоюз
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать.
"Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать", - сказал Лукашенко на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил Науседа
