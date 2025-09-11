https://ria.ru/20250911/belorussiya-2041200969.html

Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных

Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных - РИА Новости, 11.09.2025

Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных

Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:19:00+03:00

2025-09-11T14:19:00+03:00

2025-09-11T14:19:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041198633_0:0:1688:950_1920x0_80_0_0_4b511cb36fc0ef9a2a6e8af39ab2d823.jpg

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом, передает в четверг агентство Белта. "Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку", - сказал Лукашенко на встрече с Коулом.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко