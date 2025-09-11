Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/belorussiya-2041200969.html
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных
Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:19:00+03:00
2025-09-11T14:19:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041198633_0:0:1688:950_1920x0_80_0_0_4b511cb36fc0ef9a2a6e8af39ab2d823.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом, передает в четверг агентство Белта. "Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку", - сказал Лукашенко на встрече с Коулом.
https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041198633_372:0:1639:950_1920x0_80_0_0_5b295f9bf8e16cad467d4bab4fac73a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных

Лукашенко и Коул обсудили освобождение ряда осужденных в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом, передает в четверг агентство Белта.
"Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку", - сказал Лукашенко на встрече с Коулом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал Тихановского и еще 13 осужденных
21 июня, 20:07
 
В миреБелоруссияСШААлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала