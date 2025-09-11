https://ria.ru/20250911/belorussiya-2041200969.html
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных
Лукашенко обсудил с представителем Трампа освобождение ряда осужденных
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Вопрос освобождения ряда осужденных в Белоруссии лиц обсуждался на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом, передает в четверг агентство Белта. "Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку", - сказал Лукашенко на встрече с Коулом.
