"АвтоВАЗ" опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников - РИА Новости, 11.09.2025
15:56 11.09.2025
"АвтоВАЗ" опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников
"АвтоВАЗ" опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников - РИА Новости, 11.09.2025
"АвтоВАЗ" опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников
"АвтоВАЗ" не запрещал сотрудникам использовать WhatsApp в личных целях и, комментируя подобную информацию, в шутку упомянул факсы и азбуку Морзе, а для работы... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не запрещал сотрудникам использовать WhatsApp в личных целях и, комментируя подобную информацию, в шутку упомянул факсы и азбуку Морзе, а для работы компания давно использует закрытые каналы связи, сообщила пресс-служба концерна. Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы запрете сотрудникам "АвтоВАЗа" использовать для общения WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и обязательстве удалить его с мобильных устройств. "АвтоВАЗ" никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту", - ответили в пресс-службе автопроизводителя на информацию о запрете мессенджера. "Нам непонятно желание... "выдавить" сенсацию там, где нет вообще никакой новости по существу. Жаль, что новость не дожали до "распаковки факсов и курсов азбуки Морзе", - добавили там. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях "Автозавода Санкт-Петербург". Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
2025
"АвтоВАЗ" опроверг слухи о запрете WhatsApp для сотрудников

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не запрещал сотрудникам использовать WhatsApp в личных целях и, комментируя подобную информацию, в шутку упомянул факсы и азбуку Морзе, а для работы компания давно использует закрытые каналы связи, сообщила пресс-служба концерна.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы запрете сотрудникам "АвтоВАЗа" использовать для общения WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и обязательстве удалить его с мобильных устройств.
"АвтоВАЗ" никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту", - ответили в пресс-службе автопроизводителя на информацию о запрете мессенджера.
"Нам непонятно желание... "выдавить" сенсацию там, где нет вообще никакой новости по существу. Жаль, что новость не дожали до "распаковки факсов и курсов азбуки Морзе", - добавили там.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях "Автозавода Санкт-Петербург". Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
