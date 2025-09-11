https://ria.ru/20250911/astronom-2041209106.html

Предсказал пульсары и искал "братьев по разуму": история Николая Кардашева

Предсказал пульсары и искал "братьев по разуму": история Николая Кардашева

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Шестилетний мальчик пришел в Московский планетарий и задался вопросом о звездах на небе. Через сорок лет этот же человек создал космический радиотелескоп "Радиоастрон", который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой инструмент для изучения Вселенной.Как мальчик из детского дома, сын расстрелянного "врага народа", стал одним из величайших ученых страны? История Николая Кардашева.Спасла теткаРодился Николай Семенович Кардашев 25 апреля 1932 года в Москве, в семье партийных функционеров высокого ранга. Отец Семен Брике работал в Коминтерне и ЦК ВКП(б), мать Нина Кардашева вступила в партию еще до Октябрьской революции.Благополучие семьи рухнуло в 1937-м. Отца расстреляли как "врага народа", мать отправили в лагерь, а затем в ссылку. Пятилетний Коля попал в детский дом — участь тысяч детей репрессированных. Спасла его тетка, сестра матери, которая с трудом вызволила племянника из казенного учреждения.Будущий академик рано познал самостоятельность. После войны подросток жил в коммунальной квартире. С матерью он увиделся только в 1954 году, когда она отбывала ссылку в Муроме, — юноше было уже 22 года.Лучи вместо звездИнтерес к космосу зародился у Кардашева в шесть лет во время первого визита в Московский планетарий. Мальчик попал на лекцию о Джордано Бруно, но больше всего его заинтересовала не романтика науки, а вполне практический вопрос: сколько у звезд лучей? Пятиконечные они или шестиконечные?Спустя годы ученый займется изучением излучения космических объектов — только уже в радиодиапазоне. В 12 лет он стал посещать кружок юных астрономов при планетарии — оттуда вышли многие отечественные астрономы. Поступление в МГУ в 1950 году стало, по словам самого Кардашева, "самым значительным моментом в карьере".Революция в радиоволнахСтуденческие годы Кардашева совпали с колоссальным сдвигом в астрономии. Тысячелетиями ученые наблюдали космос только в видимом свете. Но после Второй мировой войны обнаружилось: небесные тела испускают еще и радиоволны.Кардашев и его однокурсники стали первыми, кто слушал лекции по радиоастрономии, по данным "Коммерсантъ". Читал их Иосиф Шкловский — один из пионеров новой науки. Под его руководством Николай Семенович защитил кандидатскую диссертацию в 1959 году, которая оказалась настолько фундаментальной, что через несколько лет ее засчитали как докторскую — редчайший случай в научной практике.В этой работе молодой ученый показал, как по радиоизлучению определить возраст космических объектов, живущих миллиарды лет. Он также теоретически предсказал рекомбинационные радиолинии — один из видов излучения межзвездного газа. Наблюдатели открыли это явление только в 1964 году.В 1960-е годы Кардашев фактически предсказал существование пульсаров — нейтронных звезд с мощнейшим магнитным полем. В конце 1967-го Джоселин Белл Бернелл и Энтони Хьюиш действительно их обнаружили. Сегодня пульсары остаются классическим объектом изучения для радиоастрономов.Объединяя континентыГлавной проблемой радиотелескопов было плохое разрешение — они не могли различать мелкие детали. Причина крылась в природе радиоволн, которые в тысячи раз длиннее световых.Советские ученые предложили гениальное решение. Из воспоминаний сотрудника Пущинской обсерватории Рустама Дагкесаманского: идею высказал Леонид Матвеенко, а Кардашев сыграл в ее развитии ключевую роль. В 1965 году они опубликовали работу о том, как объединить телескопы на разных континентах в единую систему.Суть революционной технологии: сигналы каждого телескопа записываются независимо с точными метками времени, а перемножаются уже после. Это, как сообщает "Коммерсантъ", позволило создать интерферометры с базой в тысячи километров без прокладки кабелей.Эта работа проложила путь к межконтинентальным сетям телескопов. Нашумевшее первое изображение черной дыры получили в 2019 году именно с помощью такой системы.Космический размахНиколай Семенович смотрел еще дальше. В 1978 году началась разработка проекта "Радиоастрон" — интерферометра с одним телескопом в космосе. Принцип простой: чем дальше телескопы друг от друга, тем мельче детали они могут разглядеть во Вселенной.Когда в 1997 году Япония запустила похожий аппарат HALCA, советский ученый увеличил орбиту своего спутника до 350 тысяч километров — почти как до Луны. Это в разы превышало японские возможности и обещало рекордную четкость изображений."Он был очень тверд в осуществлении своих планов", — вспоминал Дагкесаманский. Решение Кардашева ломало готовые планы и создавало массу технических трудностей, но он не любил компромиссов в науке."Радиоастрон" полетел только в 2011 году, но превзошел все ожидания. Разрешение составило восемь угловых микросекунд — абсолютный рекорд в истории астрономии. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой телескоп в истории.Разрешение восемь угловых микросекунд — это чрезвычайно малая единица измерения углов, позволяющая астрономам различать детали на небесных объектах с беспрецедентной точностью, сравнимой с возможностью увидеть монету размером в пару сантиметров с расстояния в тысячи километров.Поиск братьев по разумуПараллельно с техническими прорывами Кардашев занимался философскими вопросами. "Программа поиска жизни во Вселенной — это программа номер один в космических исследованиях", — считал Кардашев. Он был уверен: сигналы есть, просто пока нечем их обнаружить.В 1964 году он создал знаменитую шкалу цивилизаций по уровню энергопотребления.Первый тип — полностью используют энергию своей планеты и падающий на нее свет родной звезды.Второй тип — полностью используют энергию своего солнца. Это делает их в десять миллиардов раз могущественнее.Третий тип — использует энергию всей Галактики, мощь растет в геометрической прогрессии, заселяются миллиарды звездных систем.По мнению ученого, если теория мультивселенной верна, то развитые цивилизации давно покинули нашу Галактику.Несбывшаяся мечтаПоследним детищем ученого стал проект "Миллиметрон" — еще более амбициозная обсерватория. Планировалось отправить ее на полтора миллиона километров от Земли для поиска органических соединений и, возможно, внеземных цивилизаций.Но финансирование урезали в самый ответственный момент. "Эта программа вообще очень перспективная, она намного превосходит то, что делается за границей, но, к сожалению, ее создание пока очень сильно затормозилось, зарубежные ученые участвуют, но сейчас они просто не понимают, как дальше им работать", — сетовал Кардашев незадолго до смерти. Запуск отложили до 2030-х годов.Академик не дожил до воплощения своей мечты. Скончался 3 августа 2019 года, оставив науке революционные методы исследования космоса и веру в то, что мы во Вселенной не одни.

