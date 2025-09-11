https://ria.ru/20250911/armeniya-2041324934.html

"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России

"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России - РИА Новости, 12.09.2025

"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России

Армения — больше не "младший брат" для России, между странами установились партнерские отношения, заявил Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Армения — больше не "младший брат" для России, между странами установились партнерские отношения, заявил Ваагн Хачатурян в интервью RTVI."Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <...> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", — сказал он.Хачатурян также заявил, что у Армении диверсифицированная экономика и Ереван хочет, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей".Как заявил на прошлой неделе вице-премьер России Алексей Оверчук, Армении понадобится взвесить различные факторы, если когда-нибудь будет приниматься решение о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради членства в Евросоюзе.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности выхода республики с ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отметил, что понимает: одновременное членство в Евросоюзе и ЕАЭС невозможно и, когда придет время, будет принято соответствующее решение.В январе вице-премьер Оверчук отмечал, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

