Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:15 11.09.2025
Анохин: региональный экспортный стандарт обсудили на совещании в Смоленске

На Смоленщине создана эффективная инфраструктура поддержки экспорта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Внедрение регионального экспортного стандарта и достижение национальной цели по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта стали главной темой обсуждения на окружном совещании в Смоленске по вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Совещание объединило свыше 300 участников, в их числе - генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО.
"Смоленская область одной из первых включилась в пилотное внедрение стандарта еще в 2019 году. Этот шаг позволил сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, которая принесла ощутимые результаты в самых разных сферах: промышленности, туризме, образовании, IT-технологиях и агропромышленном комплексе", - написал Анохин.
В результате, отметил он, несмотря на внешние ограничения, за первое полугодие 2025 года объем экспорта региона увеличился на рекордные 11% с 2022 года.
"Постоянно расширяем географию поставок. Сотрудничаем с Белоруссией, Египтом, Индией, Казахстаном, Китаем, Турцией и Узбекистаном, а в этом году впервые вышли на рынок Бангладеш. Особое значение для региона имеет сотрудничество с нашим главным торговым партнером — Республикой Беларусь. По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных 294 миллиардов рублей, что вывело Смоленскую область на третье место в стране по этому показателю. За первое полугодие 2025 года экспорт продукции в Белоруссию вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточнил губернатор.
Для дальнейшего развития системы поддержки экспорта Смоленская область подписала соглашение с РЭЦ о сотрудничестве в продвижении бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ.
"Это первый подобный документ в России. Ранее мы заключили соглашение, упростившее для бизнеса получение сертификата "Сделано в Смоленске" от Центра поддержки экспорта. Теперь наш региональный Центр получит право использовать бренд "Сделано в России" на информационных ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий. Это откроет перед нашими экспортерами новые возможности по продвижению продукции на международном рынке", - пояснил Анохин.
 
