https://ria.ru/20250911/altaj-2041232494.html
На Алтае завели дело после избиения школьницы
Уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы четырьмя девочками в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили журналистам в центре управления регионом. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:59:00+03:00
2025-09-11T15:59:00+03:00
2025-09-11T15:59:00+03:00
происшествия
алтайский край
рубцовск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы четырьмя девочками в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили журналистам в центре управления регионом. Сообщение об инциденте и видео появились в соцсетях. Отмечалось, что девочку травили четыре одноклассницы, а недавно они ее жестоко избили за гаражами и сняли все на телефон. "Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверки по факту инцидента с избиением и буллингом школьницами сверстницы в Рубцовске. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что обращение о нанесении побоев было зарегистрировано в понедельник. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних уже установили все обстоятельства и участников происшествия. "Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)... Четверо несовершеннолетних поставлены на внутришкольный учет: две девочки, которые наносили побои, и две девочки, которые снимали видео", - отмечают в центре. Подчеркивается, что рассматривается вопрос о постановке избивших школьницу девочек на межведомственный профилактический учёт и их помещении в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
https://ria.ru/20250319/toljatti-2005931661.html
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы четырьмя девочками в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили журналистам в центре управления регионом.
Сообщение об инциденте и видео появились в соцсетях. Отмечалось, что девочку травили четыре одноклассницы, а недавно они ее жестоко избили за гаражами и сняли все на телефон.
"Правоохранительные органы Алтайского края
проводят проверки по факту инцидента с избиением и буллингом школьницами сверстницы в Рубцовске
. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращение о нанесении побоев было зарегистрировано в понедельник. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних уже установили все обстоятельства и участников происшествия.
"Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ
(хулиганство)... Четверо несовершеннолетних поставлены на внутришкольный учет: две девочки, которые наносили побои, и две девочки, которые снимали видео", - отмечают в центре.
Подчеркивается, что рассматривается вопрос о постановке избивших школьницу девочек на межведомственный профилактический учёт и их помещении в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.