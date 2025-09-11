https://ria.ru/20250911/altaj-2041232494.html

На Алтае завели дело после избиения школьницы

Уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы четырьмя девочками в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили журналистам в центре управления регионом. РИА Новости, 11.09.2025

БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за избиения школьницы четырьмя девочками в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили журналистам в центре управления регионом. Сообщение об инциденте и видео появились в соцсетях. Отмечалось, что девочку травили четыре одноклассницы, а недавно они ее жестоко избили за гаражами и сняли все на телефон. "Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверки по факту инцидента с избиением и буллингом школьницами сверстницы в Рубцовске. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что обращение о нанесении побоев было зарегистрировано в понедельник. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних уже установили все обстоятельства и участников происшествия. "Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)... Четверо несовершеннолетних поставлены на внутришкольный учет: две девочки, которые наносили побои, и две девочки, которые снимали видео", - отмечают в центре. Подчеркивается, что рассматривается вопрос о постановке избивших школьницу девочек на межведомственный профилактический учёт и их помещении в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

