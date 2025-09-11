Проклятие "ледяной мумии" из Альп: ученые привели новые подробности
CC BY-SA 3.0 / 120 / reconstruction of Ötzi mummy as shown in Prehistory Museum of Quinson, Alpes-de-Haute-Provence, FranceРеконструкция мумии Этци (Отци) в доисторическом музее Квинсона, Альпы Верхнего Прованса, Франция
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1991-м альпинисты Хельмут и Эрика Симон обнаружили скованную льдом мумию. Находка на высоте более трех тысяч метров оказалась старше 5300 лет.
Это открытие не только вызвало огромный интерес в научном мире, но и стало причиной пугающих событий, которые породили легенду о проклятии "ледяного человека".
Пугающая находка
Эта невероятная история началась, когда семейная пара из Нюрнберга решила отправиться в Эцтальские Альпы. Во время похода они решили, что перед ними погибший скалолаз — такое, к сожалению, совсем не редкость. А прибывшие полицейские подумали иначе: нашли тело итальянского солдата, пропавшего в одну из мировых войн.
© iStock.com / WirestockГора Вайскугель в Эцтальских Альпах
Гора Вайскугель в Эцтальских Альпах
Однако когда к делу подключились ученые, стало ясно, что перед ними настоящая сенсация: возраст находки составляет 5300 лет. По месту нахождения мумию стали называть эцтальским человеком, или просто Этци.
Мог быть чуть-чуть русским
Исследователям удалось установить, что на момент смерти Этци было около 46 лет. По тем временам весьма почтенный возраст.
Ученые смогли даже восстановить внешний облик, правда, в него постоянно вносили коррективы.
Анализ ДНК, который недавно провели ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка, показал, что кожа Этци имела ярко выраженный коричневый оттенок, у него была генетическая предрасположенность к облысению.
CC BY-SA 4.0 / Mannivu / Ricostruzione di come doveva essere l'aspetto di ÖtziРеконструкция фигуры Этци (Отци)
Реконструкция фигуры Этци (Отци)
По происхождению "ледяной человек" был ближе к "ранним фермерам", которые добрались до Европы примерно восемь тысяч лет назад из Анатолии — нынешней Турции.
Более 92 процентов генов — от них. Остальное — от степных скотоводов. Как утверждают ученые, речь о "таких нынешних странах, как Россия, Украина, Казахстана и Монголии".
То есть не исключено, что Этци — альпийский житель — был очень далеким предком русских.
Загадочные смерти
Однако радость от удивительной находки в горах омрачилась чередой неприятных событий. Несколько человек, контактировавших с мумией, умерли. В прессе сразу же заговорили о проклятии Этци — по аналогии с найденным в 1920-х Тутанхамоном.
Хельмут Симон — тот самый, кто нашел "ледяного человека", — погиб в горах, попав в снежную бурю. Когда его откопали, он лежал в той же позе, что и Этци.
CC BY-SA 2.0 / Simon Claessen / Ötzi while being constructed by the Kennis Brothers, 2011Братья Кеннис создают фигуру Этци (Отци), 2011 год
Братья Кеннис создают фигуру Этци (Отци), 2011 год
Судмедэксперт Райнер Хенн, препарировавший останки, вскоре погиб в автокатастрофе — по пути на научную конференцию, посвященную "ледяному человеку".
Лавина засыпала Курта Фрица, который в свое время вертолетом доставил Этци в Инсбрук.
Летом 2004 года в самом расцвете сил от внезапной болезни скончался Райнер Хольц, который снимал фильм про Этци.
Профессор Конрад Шпиндлер, возглавлявший в Инсбрукском университете группу исследователей, умер от инсульта.
При загадочных обстоятельствах скончался доктор Том Лой — известный археолог и биолог, который исследовал вещи "ледяного человека" и его ДНК.
Мумия колдуна?
Масла в огонь подливает и высказанная некоторыми исследователями теория: Этци при жизни мог быть колдуном.
На это могут указывать 57 странных татуировок на его теле. Кожу расписали путем втирания сажи в неглубокие надрезы. Большая часть рисунков имеет вид горизонтальных полосок и находится строго в точках акупунктуры. Кроме того, они напоминают гексаграммы из древнекитайской "Книги перемен", которую до сих пор используют в гаданиях.
Но есть нестыковка: знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы, появились в Китае через тысячу лет после смерти Этци.
Впрочем, череда случившихся смертей — не более чем обычное совпадение. Дело в том, что за три лишним десятилетия его исследовали несколько тысяч человек разных возрастов.
Сейчас мумия находится в Археологическом музее Южного Тироля в итальянском городе Больцано. Именно там все, кто не боится "проклятия ледяного человека", могут ознакомиться с ней поближе.