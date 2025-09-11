https://ria.ru/20250911/alpy-2041233482.html

Проклятие "ледяной мумии" из Альп: ученые привели новые подробности

Проклятие "ледяной мумии" из Альп: ученые привели новые подробности - РИА Новости, 11.09.2025

Проклятие "ледяной мумии" из Альп: ученые привели новые подробности

В 1991-м альпинисты Хельмут и Эрика Симон обнаружили скованную льдом мумию. Находка на высоте более трех тысяч метров оказалась старше 5300 лет. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1991-м альпинисты Хельмут и Эрика Симон обнаружили скованную льдом мумию. Находка на высоте более трех тысяч метров оказалась старше 5300 лет.Это открытие не только вызвало огромный интерес в научном мире, но и стало причиной пугающих событий, которые породили легенду о проклятии "ледяного человека".Пугающая находкаЭта невероятная история началась, когда семейная пара из Нюрнберга решила отправиться в Эцтальские Альпы. Во время похода они решили, что перед ними погибший скалолаз — такое, к сожалению, совсем не редкость. А прибывшие полицейские подумали иначе: нашли тело итальянского солдата, пропавшего в одну из мировых войн.Однако когда к делу подключились ученые, стало ясно, что перед ними настоящая сенсация: возраст находки составляет 5300 лет. По месту нахождения мумию стали называть эцтальским человеком, или просто Этци.Мог быть чуть-чуть русскимИсследователям удалось установить, что на момент смерти Этци было около 46 лет. По тем временам весьма почтенный возраст.Ученые смогли даже восстановить внешний облик, правда, в него постоянно вносили коррективы.Анализ ДНК, который недавно провели ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка, показал, что кожа Этци имела ярко выраженный коричневый оттенок, у него была генетическая предрасположенность к облысению.По происхождению "ледяной человек" был ближе к "ранним фермерам", которые добрались до Европы примерно восемь тысяч лет назад из Анатолии — нынешней Турции.Более 92 процентов генов — от них. Остальное — от степных скотоводов. Как утверждают ученые, речь о "таких нынешних странах, как Россия, Украина, Казахстана и Монголии".То есть не исключено, что Этци — альпийский житель — был очень далеким предком русских.Загадочные смертиОднако радость от удивительной находки в горах омрачилась чередой неприятных событий. Несколько человек, контактировавших с мумией, умерли. В прессе сразу же заговорили о проклятии Этци — по аналогии с найденным в 1920-х Тутанхамоном.Хельмут Симон — тот самый, кто нашел "ледяного человека", — погиб в горах, попав в снежную бурю. Когда его откопали, он лежал в той же позе, что и Этци.Судмедэксперт Райнер Хенн, препарировавший останки, вскоре погиб в автокатастрофе — по пути на научную конференцию, посвященную "ледяному человеку".Лавина засыпала Курта Фрица, который в свое время вертолетом доставил Этци в Инсбрук.Летом 2004 года в самом расцвете сил от внезапной болезни скончался Райнер Хольц, который снимал фильм про Этци.Профессор Конрад Шпиндлер, возглавлявший в Инсбрукском университете группу исследователей, умер от инсульта.При загадочных обстоятельствах скончался доктор Том Лой — известный археолог и биолог, который исследовал вещи "ледяного человека" и его ДНК.Мумия колдуна?Масла в огонь подливает и высказанная некоторыми исследователями теория: Этци при жизни мог быть колдуном.На это могут указывать 57 странных татуировок на его теле. Кожу расписали путем втирания сажи в неглубокие надрезы. Большая часть рисунков имеет вид горизонтальных полосок и находится строго в точках акупунктуры. Кроме того, они напоминают гексаграммы из древнекитайской "Книги перемен", которую до сих пор используют в гаданиях.Но есть нестыковка: знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы, появились в Китае через тысячу лет после смерти Этци.Впрочем, череда случившихся смертей — не более чем обычное совпадение. Дело в том, что за три лишним десятилетия его исследовали несколько тысяч человек разных возрастов.Сейчас мумия находится в Археологическом музее Южного Тироля в итальянском городе Больцано. Именно там все, кто не боится "проклятия ледяного человека", могут ознакомиться с ней поближе.

2025

