Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, аварийная посадка вертолета Ми -8 не повлияла на его работу, сообщил РИА Новости источник в аэропорту Калининграда."Аэропорт работает штатно, аварийная посадка вертолета не повлияла на его работу, экипаж предупредил заранее о возможной жесткой посадкой, к ней подготовились", - сказал источник.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что вертолет Ми-8 компании "Лукойл" совершил в аэропорту Калининграда аварийную посадку. Ориентировочно в 14.44 (15.44 мск) вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипаж. Никто не пострадал.

