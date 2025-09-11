Рейтинг@Mail.ru
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 11.09.2025 (обновлено: 17:33 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041254044.html
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта - РИА Новости, 11.09.2025
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта
Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, аварийная посадка вертолета Ми -8 не повлияла на его работу, сообщил РИА Новости источник в аэропорту... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:17:00+03:00
2025-09-11T17:33:00+03:00
храброво (аэропорт)
происшествия
россия
калининград
лукойл
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487275_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_3098e73a20411eebee0686ce8b7ec8cf.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, аварийная посадка вертолета Ми -8 не повлияла на его работу, сообщил РИА Новости источник в аэропорту Калининграда."Аэропорт работает штатно, аварийная посадка вертолета не повлияла на его работу, экипаж предупредил заранее о возможной жесткой посадкой, к ней подготовились", - сказал источник.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что вертолет Ми-8 компании "Лукойл" совершил в аэропорту Калининграда аварийную посадку. Ориентировочно в 14.44 (15.44 мск) вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипаж. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20250911/mi-8-2041247174.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51d423b964c330befe556bf1ad3eead0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
храброво (аэропорт), происшествия, россия, калининград, лукойл, ми-8 амтш
Храброво (аэропорт), Происшествия, Россия, Калининград, ЛУКОЙЛ, Ми-8 АМТШ
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта

Аварийно севший в Храброво в Калининграде вертолет не нарушил работу аэропорта

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Храброво" (Калининград)
Международный аэропорт Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Храброво" (Калининград). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, аварийная посадка вертолета Ми -8 не повлияла на его работу, сообщил РИА Новости источник в аэропорту Калининграда.
«
"Аэропорт работает штатно, аварийная посадка вертолета не повлияла на его работу, экипаж предупредил заранее о возможной жесткой посадкой, к ней подготовились", - сказал источник.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что вертолет Ми-8 компании "Лукойл" совершил в аэропорту Калининграда аварийную посадку. Ориентировочно в 14.44 (15.44 мск) вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипаж. Никто не пострадал.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
16:52
 
Храброво (аэропорт)ПроисшествияРоссияКалининградЛУКОЙЛМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала