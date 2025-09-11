https://ria.ru/20250911/aeroport-2041254044.html
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта
2025-09-11T17:17:00+03:00
2025-09-11T17:17:00+03:00
2025-09-11T17:33:00+03:00
храброво (аэропорт)
происшествия
россия
калининград
лукойл
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487275_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_3098e73a20411eebee0686ce8b7ec8cf.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, аварийная посадка вертолета Ми -8 не повлияла на его работу, сообщил РИА Новости источник в аэропорту Калининграда."Аэропорт работает штатно, аварийная посадка вертолета не повлияла на его работу, экипаж предупредил заранее о возможной жесткой посадкой, к ней подготовились", - сказал источник.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что вертолет Ми-8 компании "Лукойл" совершил в аэропорту Калининграда аварийную посадку. Ориентировочно в 14.44 (15.44 мск) вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипаж. Никто не пострадал.
россия
калининград
Храброво (аэропорт), Происшествия, Россия, Калининград, ЛУКОЙЛ, Ми-8 АМТШ
