В аэропорту Саратова ввели ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения - РИА Новости, 11.09.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:27:00+03:00
2025-09-11T12:27:00+03:00
2025-09-11T12:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
