"Аэрофлот" начал продавать билеты из Москвы в Краснодар на 17 сентября
"Аэрофлот" начал продажу билетов из Москвы в Краснодар по цене от 13,7 тыс руб
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов из Москвы в Краснодар на первый рейс 17 сентября, цена билета начинается от 13,7 тысяч, следует из данных сайта, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Время в пути составит около четырех часов. Время вылета - 06.30, прилета - 10.25. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.
В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.